Хотите воспитать счастливых и успешных детей? Научите их злиться, – психолог

Клинический психолог Жасмин Маккой рассказала, что для того, чтобы дети выросли счастливыми и успешными, стоит научить их правильно проявлять злобу. Таким образом, по словам эксперта, у ребят улучшается устойчивость, концентрация внимания и когнитивное развитие.

Маккой предложила 4 способа, которые помогут научить школьников справляться со своими эмоциями. Специалист поделилась своими советами из CNBC.

"Злиться – это нормально. Гнев – это эмоция, которая является сообщением. Она здесь, чтобы сообщить нам что-то важное. Так что давайте обратим на это внимание", – сказала Маккой.

По ее словам, задача взрослых – научить ребенка управлять своими эмоциями, поэтому она предлагает четыре шага, которые помогут сделать это экологически.

Провести четкие границы

Дети должны чувствовать себя услышанными и понятыми, особенно родителями, говорит специалист. Они должны знать, что негативные эмоции – это нормально и что их родители помогут им с ними справиться и будут любить их даже вопреки плохому поведению. Но, по словам Маккой, нужно четко определять границы в проявлении своих эмоций.

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"Скажем, ваш ребенок сердится и начинает кричать. Вы можете провести границу: "Эй, это важно. Я хочу услышать, что ты должен сказать. Но это трудно понять, когда ты кричишь. Давай для начала успокоимся", – делится психолог.

Признавать эмоции ребенка

Признание гнева может помочь ребенку выразить свои эмоции. В частности, его можно спросить, что именно его злит и обсудить с ней способы решения проблемы. В частности, эксперт советует использовать книги, чтобы обсудить чувства на примере героя из литературы и обдумать, как можно было бы ему помочь.

"Когда мы учим ребенка, как общаться своими словами, ему не нужно чувствовать, что он должен кричать и становиться агрессивным, чтобы сообщить то, что ему нужно", – рассказывает Маккой.

Попытаться успокоить

Эксперт советует научить ребенка техникам дыхания во время вспышки гнева. В частности, родителям следует подавать такой пример самим, показывая, как это успокаивает их.

"Скажите ребенку, что вы хотите сделать паузу в разговоре, чтобы сделать несколько глубоких вдохов. Покажите им, как это вас успокаивает, и посмотрите, последуют ли они этому примеру. Это потому, что этот метод может иметь обратный эффект, если дети ощущают, что родители заставляют их делать глубокие вдохи", – делится эксперт.

Не отвечать на гнев гневом

Как бы ни было неприятно наблюдать, как милый малыш внезапно разражается гневом, Маккой говорит, что родители должны помнить: дети слишком маленькие, чтобы контролировать свои негативные эмоции. Она уверяет, что крики детей негативно влияют на их самооценку и эмоциональное развитие. Даже если раздражение взрослых не проявлено словами, малыш все равно может почувствовать гнев, что приведет к обострению ситуации.

"Все сводится к сообщениям, которые мы присылаем и тому, как мы моделируем свой гнев. Или мы просто кричим, а потом делаем вид, будто ничего не произошло. Или мы говорим: "Знаете что, я испытываю разочарование, я беру на себя ответственность, я извиняюсь, и вот как я собираюсь измениться и справиться с этими чувствами. И я покажу вам пример", – поделилась Маккой.

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