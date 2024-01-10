5 признаков ''очень избалованного ребенка'' и советы родителям, как исправить эту проблему

Постоянные ласки и балование могут быть вредными в воспитании, ведь дети могут вырастать эгоистическими, несчастными и постоянно недовольными. Такого мнения придерживается педагогический психолог и эксперт по вопросам родительства Микеле Борба. Она поделилась пятью признаками "очень избалованных детей" и методами, как этому помочь.

Специалист уверяет, что есть способы, которые помогут изменить плохое поведение детей, прежде чем оно станет еще хуже. Свои мысли эксперт по воспитанию озвучила CNBC.

5 признаков "очень избалованного ребенка" по версии психолога

Не принимают "нет" как ответ: ребенок ожидает, что получит все как он хочет и, как правило, так и происходит. На самом деле это он постоянно говорит "нет".

ребенок ожидает, что получит все как он хочет и, как правило, так и происходит. На самом деле это он постоянно говорит "нет". Больше получать, чем отдавать: избалованные дети не ценят того, что родители для них делают. Вместо того чтобы говорить "пожалуйста" и "спасибо", они говорят "дай мне".

избалованные дети не ценят того, что родители для них делают. Вместо того чтобы говорить "пожалуйста" и "спасибо", они говорят "дай мне". Требуют получить как можно скорее: дети не учитывают, что их просьбы могут быть неудобными для других людей, и ожидают, что взрослые отложат свои приоритеты в сторону и удовлетворят их потребности.

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Думают только о себе: дети чувствуют, что имеют на это право, и ожидают особых привилегий. Если их одноклассник получает наклейку, они огорчаются и говорят: "Я заслуживаю ее больше!"

дети чувствуют, что имеют на это право, и ожидают особых привилегий. Если их одноклассник получает наклейку, они огорчаются и говорят: "Я заслуживаю ее больше!" Никогда не довольствуются тем, что есть: привыкли иметь все игрушки в мире, но им никогда не бывает их достаточно. Такие дети всегда хотят больше.

Борба уверяет, что такое отношение можно изменить, однако родителям не следует ожидать, что это произойдет очень быстро. Специалист советует придерживаться некоторых правил, которые помогут улучшить поведение очень избалованных детей.

Говорить "нет" без чувства вины.

По словам Борбы, родители часто считают, что слово "нет" снижает самооценку, но исследования показывают, что дети, воспитываемые в структуре и меньшей вседозволенности, имеют более высокую самооценку и больше сопереживают другим. Эксперт по воспитанию советует приводить причину, когда взрослые отказывают.

Например: "Домашне задание нужно сделать перед играми. Таким образом, вы можете весело провести время без волнений", или "Сегодня нельзя играть с другими детьми, потому что у вас кашель и вы можете заразиться. Мы не хотим, чтобы ваши друзья болели".

Хвалить за правильные вещи

Если ребенок зависим от похвалы, специалист советует попробовать хвалить его, когда он делает что-то для другого человека. Например: "Ты и твой одноклассник проделали такую замечательную работу для ярмарки" или "Отдать старый набор Lego было очень обдумано. Я люблю твое доброе сердце".

Таким образом, по словам Борбы, усиливается важность заботы. Она советует не спешить с вопросами типа "Что вы получили на контрольной?". Вместо этого, эксперт советует поинтересоваться делами, которые дети смогли сделать сегодня для кого-то.

Практиковать благодарность

По словам психолога, практика благодарности помогает чувствовать себя счастливее, лучше справляться с трудностями и повышает удовлетворенность жизнью. Она советует проводить с детьми регулярные благодарственные ритуалы. Младшие школьники, например, могут рисовать то, за что благодарны, а старшие – писать это в своем дневнике. Специалист также рекомендует принимать в этом участие всей семье. В частности, можно создать общий семейный блокнот.

Растягивать ожидания

Борба советует соблюдать некоторые правила и в вопросе ожидания. Например, если взрослые разговаривают по телефону и ребенок хочет внимания, ему следует дать сигнал подождать. В случае, когда дочь хочет приобрести какую-нибудь вещь в магазине, но она забыла свои деньги, психолог советует сказать ей, что это можно купить в следующий раз. Или же, эксперт советует предложить подождать сыну, если он толкает свою сестру, чтобы быстрее сесть за компьютер.

Указать на бестактные действия

Каждый раз, когда ребенок делает что-то опрометчивое, психолог советует помочь ему взвесить чувство другого человека. Например: "Как ты думаешь, что чувствовал твой друг, когда ты взял конфету из его рук, не спрашивая?". Затем эксперт советует поинтересоваться, что ребенок может сделать для того, чтобы избежать обид от товарища в следующий раз. По ее словам, такие вопросы могут помочь детям научиться сочувствовать и понять, как их действия влияют на других.

Сосредоточиться на том, чтобы давать, а не получать

Психолог советует найти возможность для ребенка делать что-то для других, например испечь печенье для больного соседа или отнести игрушки в детскую больницу. По ее словам, когда дело доходит до получения подарков, следует установить лимиты на материальные вещи и соблюдать их, обучая благодарности за них.

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