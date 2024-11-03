10 признаков того, что вы выросли с властными родителями, и это влияет на вас сейчас

Отношения с родителями могут быть сложными, особенно во взрослом возрасте. С обидами из детства, неразрешенными травмами и тенденцией подхватывать токсичные черты и привычки, может быть нелегко признать свое прошлое, исцелиться и двигаться вперед.

Видео дня

Издание Your Tango пишет, что есть несколько признаков того, что человек вырос с властным родителем, и это влияет на него до сих пор. Властным родителям, как правило, не хватает эмоционального интеллекта и уверенности, поэтому они используют в воспитании тактику контроля.

Вот 10 признаков того, что вы выросли с властными родителями

Вы перфекционист

Родительский перфекционизм и контроль часто вызывают у детей тревогу. Их внимание к деталям и нереалистичные ожидания от детей также существенно сказываются на их отношении к жизни и самооценке.

Эти взрослые дети часто не уверены в себе, устанавливают нереалистичные стандарты и изо всех сил пытаются жить без беспокойства.

Вам трудно выражать свои эмоции

Вместо того чтобы полагаться на эмоциональный интеллект властные родители питают чувство жесткости, власти и холодности, а не сострадания и эмпатии. Когда их дети становятся взрослыми, им трудно выражать и объяснять свои эмоции, часто потому, что их учили скрывать или игнорировать их.

Вы любите угождать людям

Властное родительское воспитание часто приводит к тому, что люди пытаются поддержать разговор или быть для другого человека "терапевтическим другом", сами того не хотя. Таким образом они жертвуют собой и поддают себя эмоциональному насилию, чтобы обеспечить другим людям комфорт.

В детстве они научились делать своих властных родителей счастливыми, даже если это означало обман, жертвы и несправедливые компромиссы. Эти знания теперь перешли в то, как они справляются с хаосом взрослой жизни.

Вы боретесь с тревогой

Исследование, проведенное в журнале Journal of Abnormal Child Psychology, утверждает, что строгость родителей, которые привыкли все контролировать, может спровоцировать развитие у ребенка тревожных расстройств.

Последствия "ошибки" в жизни этих детей часто приводили к непредсказуемой и крайне эмоциональной реакции со стороны их контролирующих родителей, поэтому они гораздо более склонны подавлять себя и переносить беспокойство во взрослую жизнь.

У вас низкая самооценка

Если в детстве все, что вы делаете, не кажется достаточно хорошим в глазах ваших властных родителей, с нереалистичными ожиданиями и пугающими стандартами, то во взрослой жизни вас будет преследовать не только разочарование, но и неуверенность в себе.

Вы гипернезависимы

Гипернезависимость, характеризующаяся чрезмерной самостоятельностью человека и избеганием обращения за помощью, может быть результатом воспитания властными родителями. Скорее всего, родители не смогли обеспечить адекватную эмоциональную поддержку либо контролировали менее значимые части их жизни.

Любое из этих взаимодействий с властным родителем могло усилить желание контролировать свою собственную жизнь и иметь автономию вне дома.

Вы сами заканчиваете здоровые отношения

Почти 64% людей утверждают, что они сталкивались с "саморазрушающим" поведением по крайней мере один раз в жизни, согласно психиатрическому исследованию 2008 года. Однако те, у кого властные и контролирующие родители, более подвержены тому, чтобы регулярно позволять такому поведению вредить их жизни, отношениям и самореализации.

Хотя самосаботаж может выглядеть по-разному в разных сценариях, терапевт по отношениям Нэнси Карбон утверждает, что он почти всегда вращается вокруг недостатка доверия к себе и другим. Взрослые дети не доверяют своим партнерам, подобно тому, как чувствовали себя в детстве, поэтому они закрываются, саботируют свои связи или создают дистанцию, чтобы уберечь себя от боли.

У вас проблемы с доверием

Тренер по личностному развитию Памела Алоя утверждает, что существуют способы восстановить доверие к себе во взрослой жизни, но все начинается с самосознания. Прежде чем вы сможете научиться сталкиваться со своими страхами, экспериментировать с дискомфортом и восстанавливать доверие к себе, вам нужно изучить эмоциональный интеллект, которому вас никогда не учили в детстве.

Вы боитесь конфронтации

Будь то неурядицы в дружбе, ссоры в отношениях или конфронтация с незнакомцем в продуктовом магазине, взрослые дети с властными родителями испытывают трудности с конфликтами – отчасти из-за своей неуверенности в себе, а отчасти из-за того, как их ругали в детстве.

Вам сложно установить здоровые границы

Поскольку родители постоянно вторгались в их личное пространство и считали, что имеют полное право распоряжаться их мыслями, энергией и эмоциями, этим взрослым детям теперь приходится искать собственный путь, когда дело доходит до обучения надлежащим границам и здоровым отношениям.

Они могут испытывать трудности или даже терять отношения, потому что их учили, что зависимые, всеобъемлющие отношения – единственный способ вырасти. Все, от навыков здорового общения до потребности в пространстве и времени, проведенного в одиночестве, было для них чуждо во взрослой жизни, и эти концепции не легко усвоить за одну ночь.

Как ранее писал OBOZ.UA, есть разговоры, которые не следует обсуждать в присутствии детей. По словам экспертов по вопросам воспитания, речь идет не о самой теме, а о том, как к ней подходят родители.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!