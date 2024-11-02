5 вещей, которые взрослые никогда не должны обсуждать в присутствии детей

Есть определенные разговоры, которые не стоит обсуждать в присутствии детей. По словам экспертов по вопросам воспитания, речь идет не о самой теме, а о том, как к ней подходят родители.

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Например, взрослым необходимо избегать темы финансов, если бы это заставило волновать ребенка. Советами, что можно или нельзя говорить в присутствии школьников, специалисты поделились с HuffPost.

5 вещей, которые взрослые не должны обсуждать в присутствии детей

Тело

Когда взрослые плохо говорят о своем или других телах, дети замечают это и могут усваивать негативные сообщения. Это может привести к проблемам с самооценкой и внешним видом в будущем. И это не только отрицательные комментарии, уверяют специалисты. Когда взрослые часто замечают форму тела или веса, это может заставить детей чрезмерно беспокоиться о собственной внешности.

Критические замечания по поводу родителей

Взрослым следует избегать критических замечаний в отношении одного из родителей. Неважно, разговариваете они с ребенком или ведут разговор, когда он будто бы не слышит. Негативные комментарии могут привести к ощущению, что он должен избрать чью-то сторону или нести ответственность за решение ситуации.

Когда сравнивают с братом или сестрой

Эксперты советуют родителям избегать комментариев, где сравнивают одного ребенка с другими. Таким образом, может возникнуть конкуренция между братьями и сестрами, что приведет к усилению конфликта.

Взрослые денежные вопросы

Когда дети случайно слышат разговоры о переживании родителей о деньгах, они делают свои выводы. Они думают, что семья может потерять дом, или не иметь пищи. У мальчиков и девочек возникает тревога и чувство вины. В связи с этим они могут отказываться от базовых потребностей, таких как обувь или одежда.

Специалисты советуют держать детей в неизвестности по поводу финансовой ситуации. В случае, когда не хватает денег, эксперты рекомендуют говорить что-то вроде: "Мы соблюдаем бюджет, чтобы мы могли сделать правильный выбор". Таким образом, у ребят появляется покой.

Комментарии, оправдывающие употребление алкоголя или наркотиков

Разговоры, оправдывающие употребление алкоголя или наркотиков, когда рядом дети, могут привести к нездоровому отношению к таким веществам. По словам экспертов, важно моделировать ответственное поведение и избегать того, чтобы подобные вещества выглядели гламурно или безвредно.

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