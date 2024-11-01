Все говорят уверенно и завершенными предложениями: 5 важных навыков, которые дает американское образование

Образование дает его соискателям не только знания, но и навыки. Они остаются с людьми в течение всей жизни и помогают в будущем лучше осваивать избранную профессию.

Видео дня

Журналистка Татьяна Ворожко на страницах Голоса Америки поделилась, какие 5 важных навыков дает американское образование. По ее словам, после обучения студенты умеют говорить уверенно, понимать тексты, проводить презентации и тому подобное.

Понимание и написание удобного текста

Главное, чему учат в американских школах, – понимать текст. Там детей не проверяют с секундомером, сколько слов читают в минуту. Под текстом у самых младших школьников будет вопрос вроде того, кто является главным героем, кто что делал и почему. Во втором классе ученики должны уметь описать краткое содержание произведения.

В университетах иностранные студенты на специальных дополнительных уроках тоже пишут короткие конспекты. В первую очередь учеников учат читать и понимать научные статьи, в частности, по социологии и статистике.

В США студенты должны писать максимально понятные тексты, чтобы читатель с первого предложения понимал, о чем пойдет речь. Преподаватели уверяют, что в научных статьях можно ознакомиться с первыми предложениями в каждом абзаце или аннотацией.

Презентация

В Америке второклассники начинают делать презентации, самостоятельно готовя текст, который самому хочется послушать. В университете же студентов учат в начале выступления рассказать историю или задать вопрос. Кроме того, сразу сказать о цели – что узнают слушатели. Каждые 7-10 минут следует вставлять шутки.

Быстрая печать на компьютере

Студенты университетов должны уметь быстро печатать, ведь они часто выполняют письменные работы. Для тех, кто не добивается значительных успехов в этом умении, существуют лаборатории со специальными программами для овладения быстрой печатью. В частности, обучаясь,на неделю в среднем выходит по 30-40 страниц различных работ. Этому навыку детей обучают уже в школе.

"С предложением ввести в украинских школах классы быстрой печати к премьер-министру Владимиру Гройсману, во время его общения с украинской диаспорой, обратилась тогда 10-летняя девлчка Мила Ламах, временно проживавшая с мамой в Вашингтоне. Премьер, мне показалось, ее не понял", – пишет Ворожко.

Табу на плагиат и списывание

За найденный плагиат студентов могут отчислить из университета, о чем постоянно напоминают иностранцам. Так что соискатели образования могут ходить в пижамах, спорить с преподавателями, но не списывать. Кроме того, особое внимание уделяют источникам информации, каждый из которых нужно обязательно указывать. Так этому учат и школьников.

Умение дебатировать

Самые младшие школьники учатся формулировать, представлять и защищать свою позицию. И делать это демократическим способом. Ученикам также проводят "сократические" семинары, где овладевают умением структурировать, применению правильных логических приемов и гибкости.

Кроме того, детей учат не бояться изменить свою точку зрения, если у оппонента лучшие аргументы. Умение дебатировать в США очень ценится, поэтому профессия юриста здесь считается очень престижной. Однако также важно, чтобы ученики научились избегать споров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем секрет эстонской системы образования, являющейся одной из лучших в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!