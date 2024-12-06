10 простых, но мощных фраз, которые используют родители детей со здоровой психикой

Воспитание психологически сильных и умных детей заключается в том, чтобы вооружить их навыками решения проблем, управления эмоциями и веры в себя. Родители могут помочь своим детям развить психологическую силу с помощью слов.

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Есть простые, но сильные фразы, которые можно использовать, чтобы пробудить устойчивость, эмоциональный интеллект и навыки решения проблем. Врач-психотерапевт Эми Морен назвала 10 фраз и вопросов, которые стоит включить в повседневную жизнь, чтобы создать среду, в которой детям безопасно учиться, терпеть неудачи и расти, передает CNBC.

1. "Что бы ты сказал своему другу, у которого была такая проблема?" Когда ребенок говорит что-то вроде: "Я никогда не сдам математику", возникает соблазн успокоить его. Но если сделать это, он научатся зависеть от родителей, чтобы переосмыслить свои негативные мысли.

Когда ребенок размышляет о том, как бы он утешил друга добрыми словами, его точка зрения поменяется, и он научится говорить с собой.

2. "Вполне логично, что ты так себя чувствуешь". Когда родители признают и сопереживают чувствам своего ребенка, он чувствует, что его видят и понимают. Он не беспокоится о том, что неправ. Одобрение его чувств также укрепляет доверие и может сделать его более открытым для того, чтобы поделиться со взрослыми своими трудностями.

3. "Чувствовать себя расстроенным – это нормально, но вести себя так – ненормально". Детям важно знать, что есть разница между чувствами и поведением. Эта фраза подтверждает эмоции ребенка, одновременно устанавливая границы поведения.

Контроль над выражением эмоций – ключевой навык, который понадобится ему для неизбежных взлетов и падений в жизни.

4. "Давайте решим это вместе". Детям важно научиться навыкам решения проблем. Когда родители предлагают вместе поработать над проблемой, они убеждают его, что ему не придется проходить через трудности в одиночку, и при этом показывают полезный подход.

5. "Надеюсь, ты гордишься собой за то, что так усердно трудишься!". Признание усилий, а не только результатов, учит детей ценить упорство больше, чем совершенство. Используя эту фразу, вы показываете детям, что они могут гордиться собой без внешнего подтверждения.

6. "В чем ты не был достаточно силен, чтобы потерпеть неудачу?". Часто неудача рассматривается как нечто, чего следует бояться, но стойкие дети понимают, что это часть роста. Этот вопрос переосмысливает неудачу как признак смелости.

7. "Чему мы можем научиться из этого?". Эта фраза переключает внимание на рост и обучение. Она учит детей видеть неудачи как возможности для улучшения и помогает им развить любопытство, а не самокритики.

8. "Тебе нужно решить проблему или разобраться с тем, как ты себя чувствуешь по отношению к проблеме?". Например, ребенок беспокоится о сложной математической задаче и поэтому хочет пропустить выполнение задания. Позволяя избегать математики, вы можете уменьшить беспокойство на данный момент, но это может привести к долгосрочным проблемам.

Было бы лучше помочь осознать, что он нервничает из-за того, что неправильно решит задачу, и мы можем справиться с чувствами, а не избегать проблемы.

9. "Какое исключение из этой идеи?". Дети часто мыслят абсолютными категориями, например, "Я не умный" или "Меня никто не любит". Этот вопрос помогает им оспорить и переосмыслить эти убеждения, сосредоточившись на исключениях.

10. "Давай поговорим о том, за что мы благодарны сегодня". Превращая благодарность в ежедневную привычку, вы учите детей сосредотачиваться на позитиве в своей жизни, даже в трудные времена.

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