5 игр, которые помогут детям расслабиться и забыть о стрессе

Родители часто запрещают детям игры, связанные с проявлениями злости, но психологи советуют не запрещать их, но и самим предлагать такие игры как способ выпустить агрессию. Они могут стать не просто развлечением, но и важным инструментом развития эмоциональной грамотности.

Видео дня

Психолог и психотерапевт Евгений Скрипник в Instagram назвал топ игр, которые помогут детям расслабиться и высвободить эмоции. Они помогают детям учиться выражать свои чувства и строить доверительные отношения со взрослыми.

Игра "Мячик, катись!" – дыхательное упражнение, где ребенок пытается сдуть теннисный мячик, чтобы он прокатился по определенной траектории. Это не только весело, но и помогает успокоиться и научиться контролировать дыхание. Психологи считают игры с дыхательными элементами одними из самых эффективных.

Игра "Вулкан" — предложите ребенку нарисовать свою злобу как извергающийся вулкан. Можно добавить к рисунку большие языки пламени и потоки лавы, чтобы изобразить, как злоба выходит наружу. Это помогает визуализировать эмоции и понять их, а также найти способ выразить их. Хорошо подходит для детей от 10 лет.

Игра "Сумо" – это игра, связанная с физической активностью, где дети "борются" животами с подушками. Наденьте подушку под футболку себе и ребенку, опуститесь на колени, чтобы оказаться на одном уровне и устройте "поединки" животами. Такая игра позволит выпустить накопленную энергию, помогая снизить уровень агрессии.

Игра "Салют" – вместе с ребенком рвите бумагу, затем со всей силой подбрасывайте ее вверх, выкрикивая "Ура, салют!". После этого вместе уберите остатки с пола. Такая игра учит детей испытывать радость в моменте, а также ответственность за убранный беспорядок.

Игра "Ураган" – сядьте напротив ребенка и предложите "сдуть" вас. Пусть он наберет как можно больше воздуха и сильно дует на вас, а вы при этом показывайте, будто вам тяжело выдержать этот поток ветра.

Игра "Голоса зверей" предполагает произнесение звуков животных в разных настроениях. Например, представьте, как звучит грустный волк, испуганная ворона или веселая лягушка. Это не только весело, но и дает детям возможность изучить свои собственные чувства.

Как сообщал OBOZ.UA, психолог Светлана Ройз рассвирепела, как похвалить ребенка, не используя фразу "Ты молодец".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!