Как похвалить ребенка без слова 'молодец': психолог назвала топ фраз

Дети всегда нуждаются в поддержке со стороны родителей, даже больше, чем сами родители это представляют. Иногда они всю поддержку вкладывают в слово "молодец", которое часто в качестве поддержки не воспринимается. Есть более действенные фразы, которые могут заменить это слово и восприниматься ребенком более положительно.

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Об этом говорится в советнике для родителей, созданном Всеукраинской программой ментального здоровья "Ты как?", ЮНИСЕФ в Украине и психологом Светланой Ройз. Эксперт назвала топ фраз, которые помогут родителям выразить заботу и поддержку ребенку.

Это отлично!

У тебя получилось так, будто всю жизнь этим занимался!

Круто! Супер!

Я вижу, как тебе это важно!

Ты так старался/лась и у тебя все получилось!

Ты сам/сама видишь, какой у тебя прогресс!

Хорошая работа!

Я знал, что ты можешь это сделать!

Это было сложно, но ты справился/лась!

Ты так быстро учишься!

Я бы, наверное, не смогла сделать лучше!

Это отлично! Видишь, с каждым днем у тебя получается лучше!

Ты сделал/ла это так быстро и качественно!

Это очень качественно!

Ты все учел/а! Да держать!

Очень! Прекрасно!

Я знал, что ты можешь это сделать!

О, это классная работа!

Это успеха!

Напомним, что эксперты по "мягкому воспитанию", в основе которого стоит сочувствие и понимание, посоветовали родителям не говорить детям фразу "Я так тобой горжусь". Вместо этого лучше использовать фразу "Ты должен быть горд за себя". Психологи отмечают, что чрезмерное использование фразы "Я горжусь тобой" превращает детей в "наркоманов похвалы" или людей, которые постоянно зависят от похвалы окружающих.

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