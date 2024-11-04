10 важных уроков, которым родители-миллениалы не учат своих детей

Миллениалы (люди, которые родились в 1981-1996 годах, еще их называют поколением Y) достигли совершеннолетия в переходное время, балансируя между аналоговым и цифровым миром. Их родители были строгими воспитателями и подчеркивали стремление к финансовому успеху. Так они воспитывают и собственных детей, забывая о нескольких важных вещах.

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Каждое поколение сталкивается со своими собственными проблемами воспитания детей и решениями, которые приходится принимать, и миллениалы не исключение. Издание Your Tango назвало вещи, которым поколение Y обычно не учит своих детей.

1. Как стать самодостаточным

Согласно исследованию 2022 года, родители-вертолеты (которые чрезмерно опекают детей) считают, что их ребенку не хватает самостоятельных навыков, и поэтому его нужно защищать. Авторы исследования утверждают, что чрезмерно опекающее родительство посылает сигнал о том, что дети "не способны преодолеть собственные трудности и нуждаются в постоянной защите от опасностей мира".

Родители должны удовлетворять эмоциональные и практические потребности своих детей, но не менее важно, чтобы дети научились делать определенные вещи самостоятельно.

2. Неудача – часть успеха

Миллениалы воспитывались в эпоху "награды за участие" и этот менталитет научил людей бояться неудач. Этот урок они жают своим детям.

Правда в том, что неудачи – это не то, чего следует избегать, а то, что следует принимать. Неудачи – неотъемлемая часть достижения успеха, отметила лайф- и бизнес-тренер Патриция Магеркурт.

3. Как справиться с неудобными ситуациями

Как чрезмерно внимательные родители, миллениалы часто прокладывают путь для своих детей, пытаясь гарантировать, что они не испытают никаких трудностей. В результате дети не усваивают важный набор навыков, который им понадобится, когда они столкнутся с трудностями в дальнейшей жизни.

4. Ценить то, что имеешь

Родители-миллениалы часто не показывают своим детям, как быть благодарными. Однако выражение благодарности может иметь большие психологические преимущества. Различные исследования отмечают, что ежедневное выражение благодарности может помочь повысить самооценку и психическое здоровье людей, а также оказать долгосрочное положительное воздействие на работу мозга.

5. Как развлекаться без технологий

Вместо того чтобы предоставить детям возможность развлекаться самостоятельно и использовать свое воображение, миллениалы подключают своих детей к экранам при любых признаках скуки или расстройства. В результате их дети не развивают внутренние механизмы, необходимые для того, чтобы развлекаться без использования технологий.

Многие исследования показывают, что слишком много экранного времени негативно влияет на эмоциональное и психологическое развитие детей.

6. Ценность настойчивости

Спасая своих детей от возможных неудач, родители поколения Y, по сути, учат их сдаваться. Повторные попытки решать задачи – это то, что заставляет детей совершенствовать свои способности, а это урок, который они упускают, если их родители не показывают им, как важно упорно бороться с трудностями.

Дети обретают уверенность в себе не только благодаря победам, но и благодаря ошибкам и пониманию того, насколько они могут быть стойкими.

7. Как преодолевать трудности

Наряду с упорством, дети должны научиться преодолевать трудности, с которыми они неизбежно столкнутся по мере взросления. Родители-миллениалы не учат своих детей, как восстанавливаться после неудач, что негативно влияет на их чувство собственного достоинства.

8. Развитие независимости

Родителям нелегко позволить своим детям расправить крылья и покинуть гнездо, но поощрение их независимости является важнейшей частью обучения детей тому, насколько много они действительно могут достичь. Но в попытках облегчить жизнь детям родители-миллениалы часто делают для них слишком много, а это значит, что они не учат их верить в себя.

С каждым этапом в жизни детей родители должны научиться отпускать, пусть даже совсем немного. Маленькие дети должны знать, что они могут доверять своим инстинктам. Подростки должны узнать , что они могут принимать решения относительно своего будущего, например, в какой колледж они хотят пойти, или хотят ли они вообще пойти в колледж.

9. Отсроченное вознаграждение

Миллениалы не учат своих детей ценности ожидания того, чего они хотят. Отложенное вознаграждение учит детей, как быть терпеливыми и управлять своими ожиданиями. Оно показывает, что не все в жизни дается автоматически, просто потому, что они хотят этого прямо сейчас.

10. Как рисковать с пользой для здоровья

Роль родителя в жизни детей – быть проводником и защищать их от вреда. Однако многие родители-миллениалы так боятся, что их дети могут пострадать, что не позволяют им идти на разумные риски и встречать трудности лицом к лицу.

Родители-миллениалы не учат своих детей, как рисковать по-здоровому, из-за своего чрезмерно опекунского стиля воспитания. В результате их дети не учатся выходить из зоны комфорта и делать то, что их пугает, а это важная часть взросления.

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