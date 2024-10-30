8 признаков того, что вас воспитывали родители, которые всегда заботились о ваших интересах

Родители в процессе воспитания детей часто совершают ошибки, которые могут навредить. Но если стиль воспитания строится на безусловной любви, поддержке и уважении, дети, скорее всего, вырастут эмоционально стабильными и преуспевающими взрослыми.

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Детям стоит оказывать не только практическую и эмоциональную поддержку, но и научить их независимости, умению просить о помощи, быть в гармонии с самим собой. Издание Your Tango назвало 8 признаков того, что вас воспитали родители, которые всегда заботились о ваших интересах.

Вам комфортно быть самим собой

Человеку совершенно комфортно быть самим собой, если родители в детстве принимали его таким, каким он есть. Их безусловное принятие дало эмоциональную устойчивость, необходимую для того, чтобы стать взрослым, который принимает себя и верит в свои силы.

Вы умеете адаптироваться

Еще один признак воспитания родителями, которые не ставили условий и заботились об интересах ребенка, заключается в том, что человек легко приспосабливаетесь в незнакомых ситуациях. Вы научились адаптироваться, потому что родители давали вам безусловную любовь. Безусловная любовь, говорят психологи, это забота о счастье другого без пользы для самого себя.

Здоровое отношение к неудачам

Родители, которые заботятся об интересах ребенка, не критикуют его за ошибки, а относятся к этому, как к опыту, который научит видеть неудачи в здоровом свете.

"Поскольку родители не основывали свою любовь на ваших достижениях, вы понимали, что ваша ценность и значимость не связаны с вашей производительностью. Вам разрешалось ошибаться без осуждения со стороны родителей. В результате вы рассматриваете ошибки как моменты, когда вы что-то сделали неправильно, а не как определение того, кто вы есть", – говорится в материале.

Позитивный внутренний диалог

Ваш внутренний голос мягкий и сострадательный, потому что так с вами говорили ваши родители, когда вы были маленькими. Вы относитесь к себе так, будто любите себя, потому что родители научили вас этому.

Вы не боитесь быть уязвимым

Воспитание закладывает основу, необходимую для того, чтобы быть открытым в своих эмоциях. Ваши родители демонстрировали уязвимость, позволяя чувствовать даже самые сложные и запутанные чувства. Они показали, как называть свои чувства и как с ними справляться.

Вы практикуете открытое общение

Еще один признак заключается в том, что человек рос в среде, где ценилось открытое и прямое общение. Практика открытого общения позволяет отстаивать свои интересы в профессиональной сфере и развивать по-настоящему близкие связи в личной жизни.

Высокая самооценка

Родители, которые заботятся об интересах детей, дают им уверенность и высокое чувство собственного достоинства. "Ваши родители говорили вам, что вас ценят и поддерживают, несмотря ни на что, что позволило вам верить в себя в первую очередь", – говорится в материале.

По словам психолога Карла Роджерса, безусловное позитивное отношение способствует развитию самосознания, самооценки и личностного роста людей, поскольку это "универсальная потребность человека, необходимая для здорового развития".

Вы эмпатичны

Вы проявляете глубокое сострадание и понимание чувств других людей, поведение, которое отражает эмпатию, которую ваши родители проявляли к вам в детстве.

Лицензированный семейный психотерапевт Вирджиния Гилберт отметила, что то, как родители удовлетворяют наши потребности, отражают чувства, подтверждают наш опыт – формируют наши нейронные пути и способность регулировать собственные эмоции.

"Если родители кормили вас, когда вы были голодны, успокаивали, когда вы были расстроены, улыбались, когда вы улыбались, и были надежными большую часть времени, то вы научились регулировать свою нервную систему. Вы росли, чувствуя, что мир – безопасное место, и ожидали, что отношения станут безопасной гаванью", – добавила она.

Как писал OBOZ.UA, ранее психолог из Стэнфордского университета назвала способ "отточить" мозг ребенка и помочь ему стать успешным.

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