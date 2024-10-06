Психолог из Стэнфордского университета назвала способ 'отточить' мозг ребенка и помочь ему стать успешным

Родители не всегда знают, как наиболее эффективно поддержать развитие детей и помочь им "отточить" мозг. Многие советы по этому поводу можно подытожить в один – развивать growth mindset (мышление роста). Это осознание, что базовые способности могут изменяться благодаря усилиям.

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Таким советом с родителями поделилась Мэри Мерфи, доктор психологических наук в Университете Индианы, основатель и директор Летнего института по вопросам разнообразия в Центре передовых исследований поведенческих наук в Стэнфордском университете. Об этом пишет CNBC.

Эксперт убеждена, что когда человек находится в установке на рост и развитие, то у нему приходит осознание, что его способность к обучению безгранична. Если такой установки нет, то человек уверен, что родился с определенными талантами или без них и ничего не может с этим поделать.

Мерфи также назвала пять способов, как помочь ребенку развить установку на рост.

Расскажите о своих ошибках

Когда человек находится в состоянии установки на рост, он не боится ошибок, а рассматривает их как возможности для обучения.

"Когда-то одна учительница, чтобы развить установку на рост у школьников, попросила их на доске под названием "Мои любимые ошибки" делиться своей ошибкой, а также тем, как она стимулировала их обучение. Можно выполнить похожее упражнение за обеденным столом. Попросите каждого рассказать о недавней ошибке и о том, чему она их научила. Это могут быть легкие, веселые разговоры, во время которых можно посмеяться над своими ошибками", – пишет психолог.

Акцентируйте на успехах

Дети иногда сосредоточены на неудачах или трудностях, упуская из виду успехи. Если ваш ребенок чувствует себя обескураженным, напомните ему о том, что он прошел и чего успел достичь. Например: "Помнишь, как тебе было трудно научиться читать? Теперь ты читаешь целые главы книг самостоятельно!".

Задавайте вопросы и поддерживайте

Простые вопросы и разговоры помогут вам обнаружить, есть ли область, в которой вашему ребенку нужна дополнительная поддержка или помощь. Эта помощь заключается не только в том, чтобы посоветовать ребенку быть сильным или больше стараться. Речь идет о том, чтобы обеспечить ресурсы и поддержку, необходимые для достижения успеха.

Расскажите истории о настойчивости

Иногда дети смущаются своих неудач или трудностей, потому что считают, что взрослым все дается легко. Можно рассказать истории успеха разных разных людей, чтобы показать, что это не так, и если что-то не получается с первого раза – не стоит впадать в уныние.

Как сообщал OBOZ.UA, доктор педагогических наук, почетный профессор педагогики в Йоркском колледже Пенсильвании Энтон Фредерикс на протяжении 40 лет карьеры пытался понять поведение самых креативных людей и определил шесть их привычек.

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