Профессор 40 лет исследовал повадки творческих людей и поделился выводами: большинство формируются в детстве

Доктор педагогических наук, почетный профессор педагогики в Йоркском колледже Пенсильвании Энтони Д. Фредерикс на протяжении 40 лет карьеры пытался понять поведение самых креативных людей. Он определил шесть их привычек и пришел к выводу, что большинство из них формируются в детстве и зависят от воспитания.

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Результатами 40-летнего исследования профессор поделился с CNBC. Он отметил, что мыслить новаторски может каждый человек.

"Когда вы развиваете эти черты и делаете их частью своей повседневной жизни, со временем можно повысить свой коэффициент креативности", – пишет Фредерикс.

По мнению педагога, первая привычка творческих людей искать возможности, а не абсолюты.

"Для них полноценная жизнь – это жизнь, полная вариантов, возможностей и альтернатив. Они редко принимают то, что от них ожидают. Вместо этого они ищут множественные ответы и точки зрения. Они спрашивают себя: "А что, если…?" – пишет он.

Также творческие люди всегда являются "неисправимыми мечтателями". Фредерикс уверяет, что с точки зрения творчества, мечты – это хорошо и этого не стоит избегать.

"Это позволяет вашему разуму блуждать по воображаемым ландшафтам, которые обычно не являются частью вашей обычной рутины", – утверждает он.

Кроме того, он считает, что еще одной полезной привычкой творческих людей является то, что они "много времени проводят на свежем воздухе". Педагог пишет, что природа может сделать человека более любознательным и гибким мыслителем.

Также креативные и творческие люди "с энтузиазмом изучают что-то новое".

"Высококреативные люди учатся всю жизнь в самых разных областях, часто в тех, которые имеют мало общего с их специальностью. Учитель, который берет уроки кулинарии. Сантехник, который отправляется в археологический тур по Греции. Стоматолог, который читает книги об истории Китая. Автор, который учится танцевать чечетку. Самые творческие люди понимают, что формальное образование – это лишь отправная точка", – заявляет эксперт.

Самые креативные люди, по мнению профессора, делают медитацию и осознанность регулярной частью своей повседневной жизни. Исследование Университета Эразма в Роттердаме продемонстрировало, что 10 минут медитации в день могут повысить ваши творческие способности.

И напоследок Фредерикс оставил привычку "оттачивать свое мастерство каждый день". Профессор заявляет, что ремесло творческих личностей – это не эпизодическое занятие, а дело всей их жизни.

"Когда вы делаете творчество регулярной привычкой, вы тренируете свой ум превращать небольшие проблемы в решения, будь то поиск нового маршрута на работу в обход пробок в час пик или эксперимент с новым рецептом", – отмечает он.

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