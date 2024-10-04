Как развить креативность у ребенка: шесть способов, которые действительно работают

Развитие креативности у ребенка начинается с создания для этой благоприятной среды, где малыш чувствует себя свободно для экспериментов и самовыражения. Ключевым моментом для расширения воображения мальчиков и девочек стает психологическая поддержка в виде похвалы за любые творческие попытки и поощрение новых идей.

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Детский психолог Вероника Бабий в Instagram дала советы родителям, как развивать у сына или дочери креативность. Эксперт отметила, что творчество – это не только об искусстве, но и о поисках решения неоднозначных ситуаций и интересных способах получить желаемое.

Творчество в маленьком возрасте – это о том, чтобы познакомить ребенка с разными инструментами для искусства – карандаши, краска, мел, мягкое тесто. Этот вид деятельности снимает напряжение, злость, тревожность и стресс.

Задание взрослых – научить детей проявлять свободу в творчестве:

не давать никаких образцов или рамок;

не заменять фантазию уже готовыми раскрасками, где все придумано за детей и имеет границы;

творить вместе с детьми;

фантазировать и наблюдать детей;

позволять проявляться и не забывать быть иногда детьми.

"У каждого ребенка есть неисчерпаемый источник фантазии, которую важно выражать. И наша задача, как взрослых, лишь обеспечить малышей необходимыми материалами. Чтобы креативные идеи не растерялись, а обязательно воплощались, перерождаясь в новые шедевры", – пишет психолог.

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