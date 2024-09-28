Как выучить стихотворение наизусть: 10 секретных способов

Легко и быстро выучить стихотворение ребенку обычно может быть сложно. Проблемы возникают еще в начальной школе, когда школьники получают определенный отрицательный опыт, связанный с этим. Запомнить большое по объему произведение не всем удается, поэтому стоит помочь ребенку ощущать поэзию, а не заставлять его зазубрить произведение.

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Исследование Национального института образования Сингапура показало, что вдумчивая работа с поэзией – один из лучших способов развить гибкость мышления, развивающего долговременную память. Издание "Освiторiя" собрало 10 секретных способов легко и интересно учить стихи наизусть.

День любимого стиха. Французские педагоги советуют отработать умение запоминать не на обязательных произведениях, а на тех, которые ребенок выберет сам. Произведения эксперты советуют поделить на категории. Например, стихотворение о моем хобби, стихотворение о чем-то фантастическом, стихотворение о домашнем любимце, стихи для улыбок и так далее.

Количество строк может быть разным для каждого ученика. Дети имеют разную память и умение концентрировать внимание, поэтому и количество строк для изучения должно быть разным. Детей можно объединить в группы – кто-то учит две строчки, а кто-то больше. Акцент следует делать не на количестве строк, а на том, кто дольше будет их помнить.

Работать с языковыми средствами. Американские педагоги убеждены, что для запоминания стиха поможет опыт работы с языком и языковыми средствами произведения. Следует объяснить ребенку все непонятные слова и образы и подобрать для объяснения простые примеры и аналогии.

Создание визуальной диаграммы. Учитель начальной школы и писатель Мэтью Фрайдей из Соединенных Штатов Америки советует работать с текстом по разработанному им алгоритму. Он использует определенные этапы, связывающие текст и воспоминания читателя. Это позволяет скорее изучить стихотворение.

А. "Я вижу" (Какие образы ученик видит в воображении?)

B. "Я думаю" (Зачем это? Чем эти образы важны? Что стихотворение потеряло бы без них?)

C. "Я выбираю слово". Учащиеся определяют слова, которые им больше всего нравятся или интересуют. На этом этапе также учитывают аллитерацию, звукоподражание, эпитеты.

D. "Я вспоминаю" (Что это для меня? Что напоминает? Как связано с моим прошлым?)

E. "Я получаю" (Что это для меня значит?)

Использование карт визуальной памяти. К каждой строке нужно подобрать подходящее изображение. Его можно вырезать и наклеить на карту или нарисовать. Лучше, когда учение сделает это сам. Карты визуальной памяти помогут связать слова с изображениями и укрепят запоминание.

Тактильные чувства и слух. Можно использовать предметы, упоминаемые в тексте, закрыть глаза и потрогать их. Или вместе послушать звуки, упоминаемые в произведении или подобрать музыку и описать чувства от нее.

Также можно записать стихотворение на диктофон, чтобы ребенок мог регулярно слушать запись и ознакомиться с ритмом и правильным произношением.

Чтение стихотворения в классе. Специалисты советуют использовать практику коллективного чтения стихов в классе. Интересно быстро чередовать разные форматы группового чтения: хором и поочередно. Учитель может читать стихотворение и вместо части слов показывать карточки, а учащиеся хором должны назвать слова. Также педагог может читать стихотворение и предложить ученику завершить строчку.

Игра в пропущенные слова. Педагог пишет стихотворение, пропустив некоторые слова, и просит учеников заполнить пробелы. Сначала это можно делать с помощью карт или аудиозаписи, а дальше – по памяти. Такая игра не только стимулирует внимание и память, но укрепляет понимание текста.

Движения и действия. Быстрее запомнить стих может помочь ассоциация между жестами и словами. Учитель может назначить на каждой строке определенный жест. Ученик должен повторить все это, читая стихотворение.

Инсценизация стиха при изучении. Выступать перед другими полезно для всех людей, а декламация стихов идеальное для этого начало. Учитель может предложить ученикам учить стихотворение, используя актерскую игру. Роли должны быть у всех и не обязательно роли персонажей. Можно поделить текст на картинки. Например: "Вы – дождь, читаете эту строку о нем, демонстрируете его поведение и настроение. А вы – осенний лес".

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