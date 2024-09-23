Школьники, которые пользуются ChatGPT в обучении, хуже сдают тесты: результаты исследования

Старшеклассники, которые имели доступ к ChatGPT во время практических заданий, хуже выполняли тест по математике по сравнению с учениками, не имеющими доступа к чат-боту. На этом отмечают исследователи, проанализировавшие данные ученики 9-11 классов.

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Старшеклассники, правильно решившие на 48% больше практических задач, в конечном итоге получили на 17% худшие результаты на тесте по соответствующей теме. Об этом сообщает издание Hechingerreport.

Третья группа студентов имела доступ к обновленной версии ChatGPT, функционировавшей больше как репетитор.

Они получали подсказки без прямого ответа. Использовавшие его ученики гораздо лучше справлялись с практическими задачами, имея на 127% больше правильных ответов. Но на следующем тесте они имели не сверхвысокие результаты.

Удалось выяснить, что у школьников не возникали навыки, которые появлялись в результате самостоятельного решения примеров. В то же время, СhatGPT давал правильные ответы на задания только в половине случаев.

Кроме того, его арифметические вычисления были ложными в 8% случаев. Но самая большая проблема заключалась в том, что его пошаговый подход к решению задач был ложным в 42% случаев. Репетиторская версия чат-бота получала правильные решения, и эти ошибки были сведены к минимуму.

Ученикам ставили одинаковые практические задачи с или без ИИ. После этого они прошли тест, чтобы проверить, насколько хорошо подростки усвоили концепцию. Авторы сравнили проблему обучения с помощью ChatGPT с автопилотом в самолете.

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