Грибы можно занять из других задач: в сети возникла дискуссия из-за ошибки в учебнике по математике для 3-го класса

Сеть всколыхнула задачу в учебнике по математике для 3 класса. В частности, школьникам нужно было найти количество грибов в задании, однако, если начинать искать решение, ответ получается со знаком минус.

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Видео с условиями выложила одна из украинок в ТікТок. Женщина задалась вопросом, где нужно найти еще грибов, чтобы решение оказалось правильным. В комментариях ей предложили одолжить грибы в других задачах.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Условие задачи:

Было 68 грибов. На грибной соус использовали 34 гриба, на вторые – на 18 грибов больше, а остальные – на первые блюда. Сколько грибов осталось на первые блюда?

Пользователи сети спорили о правильном решении. Однако больше украинцев удивляли люди, которые считали, что получили правильный ответ без изменения условия.

"Еще грибы никогда так не объединяли людей, как в комментариях".

"Люди, которые пишут, что 52 на все блюда, у меня один вопрос: "Вы учились дистанционно?".

"Меня пугает не ошибка в задаче, а сколько людей пишут решение и не замечают, что задача не верна".

"Пугает количество людей, у которых получилось решить задачу и они еще и доказывают что правы".

Как оказалось, в условии задачи ошибка, о чем рассказали в комментариях такие же мамы, которые пытались вместе с детьми ее решить. Кто-то из них узнал это из готовых домашних заданий, а кому-то об этом сообщила учительница. Однако все же условие у всех было разным.

"Вчера только делали с ребенком эту задачу, там условие не верное, должно быть не на 18 больше, а меньше, тогда все получится".

"Мы вчера решали эту задачу. Учитель нам написала, что там ошибка. Не 68, а 96 грибов было".

Одна из педагогов отметила, что в этом учебнике таких ситуаций много.

"Как учитель, что уже второй набор детей учит по этому учебнику, могу сказать, что в нем ну очень много ошибок. Поэтому, чтобы не было таких проблем как у вас, прежде чем дать д/з, исправляю их с детьми".

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