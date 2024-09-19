Чипсы, карты таро, пистолет. К скандальному учебнику с картой Украины без Крыма возникли новые претензии

К учебнику для 7 класса по украинскому языку, где нашли карту Украины без Крыма, возникли новые претензии. В частности, на страницах издания были обнаружены изображения обычных карт, таро, наручники, пистолет и чипсы, что может негативно влиять на мировоззрение детей.

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Такое мнение высказала народная депутат Украины Оксана Савчук. Чиновница в сообщении в ТікТок также указала, что в учебнике мало украинского контекста, а школьникам предлагают к анализу иностранные издания.

Так, в первом примере, на который обратила внимание Савчук, семиклассникам нужно сравнить тексты. Им предлагается издание американского писателя об открытии Америки. Народная избранница сетует на то, что авторам было сложно найти для такого упражнения украинских писателей и литературу.

"Смотрите, вы седьмой класс, вы хотите узнать больше об Украине. И когда вы смотрите, например, на упражнения о том, как дети должны сравнить какие-то тексты, вы увидите, что они должны взять американского писателя книгу. Потому что в украинской литературе и украинскому языку им сложно взять украинского писателя и украинскую книгу сравнить", – говорит депутат.

Во втором упражнении школьникам нужно найти наречия. Здесь, по словам Савчук, авторы также привели в пример иностранные издания, к тому же, которые должны читать взрослые, но не ученики 7 класса. Она удивляется, почему для такого задания нельзя найти современные украинские книги, которые будут интересны подросткам.

Кроме того, чиновница уверяет, что в учебнике пропагандируют карты таро и азартные игры, размещая их изображения на страницах. По ее словам, когда дети что-нибудь видят на картинках, у них может возникать желание познакомиться с этим поближе. Так что, даже если школьник никогда не держал это в руках, он может пойти и приобрести себе эту вещь.

Еще одной претензией стала информация о чипсах. На страницах учебника рассказывают об их вреде, но в конце упражнения изображены рисунки, показывающие, какие прекрасны эти продукты. Поэтому ребенок, визуально воспринимающий, посмотрит на такую картинку и не будет читать об их вреде, а захочет их купить, уверяет Савчук.

Также она обратила внимание на изображение в учебнике пистолета в упражнении, где нужно найти нелепые изобретения.

Депутат сетует на то, что значительное количество картинок взято из интернета, с неприсущими лицами людей, имеющих украинское происхождение. К тому же она уверяет, что в издании мало информации об украинских писателях или художниках, несмотря на то, что учебник по украинскому языку.

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