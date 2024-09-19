Ученикам 7 классов не хватает учебников НУШ: в каком регионе ситуация самая плохая

В украинские школы к середине сентября поступило 92% учебников для 7-го класса Новой украинской школы. Несмотря на то, что в 2024 году были выделены необходимые средства и рекомендации по ускорению издания и доставки учебной литературы, дети до сих пор не имеют всех книг.

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Об этом сообщил Глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram-канале. Согласно данным, самая плохая ситуация в Черниговской области, где доставлено только 80% учебников.

"Прошло уже две недели учебного года, а в регионы до сих пор не доставлены в полном объеме учебники для 7-го класса. Доставлено 92.14%. Выделили все необходимые средства вовремя, предоставили кучу рекомендаций как ускорить издание и доставку. МОН знает, что мы мониторим ситуацию еженедельно, и все равно не смог выполнить свою работу вовремя", – написал чиновник.

Меньше чем на 85% выполнена доставка в Николаевской, Черновицкой, Донецкой областях.

100% учебников имеют Полтавская, Харьковская и Кировоградская области и город Киев.

Глава комитета пообещал рассмотреть этот вопрос на заседании образовательного комитета.

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