Киевским школьникам раздали учебники 'Защита Отечества' с формой русской армии. Фото и видео

Старшеклассники одной из киевских школ получили учебники по предмету "Защита Отечества", где украинских защитников изобразили в российской форме и с вражеской снайперской винтовкой. Родители забили тревогу из-за такой ситуации, однако в учебном заведении говорят, что другой литературы для обучения не имеют.

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Если поискать изображения из учебника в сети, то можно найти, что оригинал фотографии направляет на российские сайты, рассказывающие о вражеской экипировке "Ратник" и автомат АК. Директор школы Василий Антонюк в интервью 5 каналу сказал, что если бы учебник нельзя было издавать, Министерство образования и науки сообщило бы о соответствующем запрете.

"Их не должны раздавать уже в школах. Ну, извините, я не нахожу в этой книге такой ссылки за то, что этот учебник уже нельзя издавать. Кстати, если уж так, то я думаю, что и Министерство образования направило бы соответствующие письма и указало о запрете", – говорит руководитель учебного заведения.

В то же время, школьники, которым показали фотографии, заметили сразу, что форма не украинская и изображенные в книге российские военные.

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Алексей Годзенко заверил, что на фото все указывает на то, что там изображены оккупанты. В частности, бойцы одеты в бронежилет штурмовой 6-Б 43, имеют каски 6Б47. Это все элементы комплекта "Ратник". Также автомат АК 107-й модели, которых раньше в Украине не было. Кроме того, как замечает Годзенко, мужчина сзади держит в руках российскую винтовку "Орсис" Т 5000, которая производится в Москве.

По словам народного депутата и соавтора программы "Защита Украины" Инны Совсун, проблема заключается в осуществлении проверки качества учебников Институтом модернизации содержания образования. Она уверяет, что данная служба не может адекватно контролировать надлежащий стандарт соответствия изданий.

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