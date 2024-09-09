В школьных учебниках по украинскому языку для 7 класса нашли карту Украины без Крыма: соавтор все объяснила

В учебниках украинского языка для 7 класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука нашли карту Украины без Крыма. Несоответствие было замечено в электронной версии издания, однако оно также есть и в напечатанных книгах.

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Автор учебника объяснила, что на стоках изображений начали выкладывать "удобные" карты Украины с двумя вариантами изображений – с Крымом и без. Также в сообщении в Facebook специалист призвала учителей запустить флешмоб "Домалюй Крым" и выделить 10-15 минут на уроке теме полуострова, его уникальности и добавить пиктограмму в книге.

"Оказывается, что на стоках теперь выкладывают "удобные" карты Украины с двумя "слоями" изображений – с Крымом и без. Мы на 100% признаем эту ошибку и предлагаем исправить ее вместе с учениками и ученицами. Мы предлагаем запустить флешмоб "Домалируй Крым". Коллеги-педагоги, выделите 10-15 минут на уроке, чтобы обсудить эту ошибку с ученичеством и дорисовать пиктограмму в учебнике на странице 3. Поддержите нас — будет хороший повод поговорить о Крыме, его украинстве", – написала Онатий.

К пояснениям также присоединились и дизайнеры учебника. По их словам, карта на картинке состоит из двух контуров. Схема Крыма при копировании разместилась и была перенесена на слой ниже белого круга. А другой контур – расположен на уровне выше белого круга.

При создании графики дизайнер сосредоточил свое внимание на контурах, чтобы не было лишних. Поэтому он не заметил, что объекта нет на верхнем слое.

В то же время на сайте Института модернизации содержания образования, где впервые увидели несоответствие, сейчас в электронной версии учебника на соответствующей странице на карте Украины Крым есть.

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