Лисовой резко отреагировал на карту Украины без Крыма: вопрос с качеством учебников будет снят раз и навсегда

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отреагировал на скандал с картой нашей страны без Крыма в учебниках украинского языка для 7 класса. Он сообщил, что техническую ошибку за свой счет исправит издатель, допустивший некорректность дизайна.

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Об этом Лисовой написал в Facebook, подчеркнув, что Крым – это Украина. Он отметил, что у Минобразования есть вопросы к качеству школьных учебников.

Они связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования и поднимается уже не в первый раз.

"Со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО). В 2025-2026 году МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования. Чтобы вопрос с качеством учебников снять раз и навсегда", – сообщил Лисовой.

Напомним, что в учебниках по украинскому языку для 7 класса авторства Анастасии Онатий и Тараса Ткачука нашли карту Украины без Крыма.

Автор учебника объяснила, что на стоках изображений начали выкладывать "удобные" карты Украины с двумя вариантами изображений – с Крымом и без. Также специалист призвала учителей запустить флешмоб "Дорисуй Крым".

Позднее издательство "Літера ЛТД", которое издало эти учебники, объявило, что признает свою ошибку в ситуации с картой Украины. Они отзывают учебники и издадут исправленный тираж за свой счет.

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