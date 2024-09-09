У учителей Запорожья, которые работают в укрытиях, будут доплаты: Федоров анонсировал приятные новости

Украинские учителя, работающие в школах Запорожья офлайн, смогут получать доплаты. Власти города разработали грантовую модель финансового поощрения педагогов.

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Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров во время брифинга, передает "Суспільне". Он отметил, что сейчас руководство региона ждет согласования от Министерства образования и науки.

"Те учителя, которые обучают офлайн в Запорожье, и обучающие офлайн в другом городе, они совсем в других условиях. Поэтому мы нашли механизмы и ресурсы для финансового поощрения, мы надеемся, что нам согласуют такую грантовую модель и мы сможем на этом недели ее презентовать, для того чтобы наши учителя, которые героически выходят работать в укрытиях, могли получать финансовое поощрение", – сказал чиновник.

Федоров также отметил, что для старта смешанного обучения, учебное заведение должно пройти несколько проверок от разных инстанций. В частности, они включают в себя обследование городским и районным департаментом образования, ГСЧС, Госпродпотребслужбой, Национальной полицией, военным командованием. После этого Совет обороны области согласовывает функционирование школ.

По словам главы ОВА, в первый день обучения в заведения образования города пришло более 10 тысяч школьников, однако на следующий день из-за обстрелов их количество уменьшилось. Поэтому власти будут работать над тем, чтобы увеличивать количество детей, которые смогут учиться в безопасных условиях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 2 тысяч учителей хотят оставить профессию из-за низкой зарплаты.

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