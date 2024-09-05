Более 2 тысяч учителей хотят оставить профессию из-за низкой зарплаты: результаты исследования

По результатам исследования проведенного в 2023 году Институтом образовательной аналитики более 2 тысяч учителей хотят уйти из профессии из-за низкой зарплаты. В частности, педагоги, только окончившие университет, имеют оплату в размере 6 693 гривен. В то время как средний показатель в профессии образовательной сферы составляет 12 649 гривен.

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Такие данные обнародовал образовательный портал Education.ua. Там отметили, что у педагогов зарплата меньше работников сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. Кроме того, начинающие учителя вряд ли получают в первые годы работы классное руководство или надбавку за ученое звание, имеющие педагоги с опытом.

Расчет зарплаты учителя со стажем до 3-х лет выглядит так:

(6 396,5 + 30 %) – 19,5 % = 6 693,9, где 6 396,5 гривен – это базовый оклад, а 6693,9 гривен – зарплата, которую педагоги получают "на руки" после вычета налогов и военного сбора Поэтому заработная плата учителя без опыта почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере.

Составители расчета зарплаты таковы:

Тарифная ставка (ЕТС) по состоянию на 1 января 2024 года – 3195 гривен.

Тарифный коэффициент для учителя без категории после бакалавриата с 10 тарифным разрядом – 1,82.

Повышение на 10%, гарантированное постановлением КМУ № 22 от 11.01.2018.

Прибавка за престижность труда и доплата за проверку тетрадей – по 15%.

Налог и военный сбор – 18% + 1,5%.

Дополнительно к базовому окладу учителя могут получать:

20-25% за классное руководительство;

10-20% – проверку работ учеников;

20% – работу в инклюзивных классах;

10-20% – заведование кабинетами;

10-30% – педагогические звания и за работу в специальных учебных заведениях;

15-30% – почетные, ученые, спортивные звания, научные степени.

То есть надбавки могут составлять 10-50% от базового оклада, что соответствует примерно от 600 до 2500 гривен по каждому пункту в зависимости от стажа работы и категории учителя.

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