Каждый четвёртый учитель украинского языка и литературы не прошел сертификацию. Таблица

341 учитель украинского языка и литературы из 456 зарегистрированных прошли сертификацию педагогов в 2023 году. Для того чтобы преодолеть порог, работникам образования нужно было набрать 102 балла.

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Всего принять участие в независимом оценивании могло 500 учителей. Результаты сертификации опубликовала Государственная служба качества образования на официальном сайте.

Из 440 педагогов первый этап, состоявший из независимого оценивания, преодолело 398 учителей.

Еще два этапа состояли из самооценивания участниками сертификации собственного мастерства и изучения практического опыта работы участников аттестации.

В то же время по математике ситуация сложнее. Только 161 учитель из 447 зарегистрированных прошел сертификацию в 2023 году. В то же время из 425 педагогов только 180 преодолели первый этап оценивания.

Для того чтобы пройти сертификацию учителям математики нужно было набрать 99 баллов.

Ранее OBOZ.UA говорил, что в Украине пройдет сертификация учителей истории.

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