Стало известно, сколько учителей в Украине прошли сертификацию по математике: результаты неутешительны

Только 161 учитель по математике из 447 зарегистрированных прошел сертификацию в 2023 году. В то же время из 425 педагогов только 180 преодолели первый этап оценивания.

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Об этом сообщила Государственная служба качества образования на официальном сайте. Во втором этапе приняло участие 177 педагогов, а 16 учителей не смогли преодолеть эту часть сертификации.

Максимальное количество этой категории составило 500 работников образования. Процедура сертификации проходила в три этапа и состояла из независимого оценивания, самооценивания участниками собственного педагогического мастерства, изучения практического опыта работы педагогов.

Для успешного прохождения сертификации учителям математики нужно было набрать 99 баллов.

Напомним, украинские учителя истории и гражданских дисциплин пройдут сертификацию. Первый этап состоится 14 сентября. Для того чтобы попасть к месту проведения, педагогам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, и письмо-вызов. Содержание тестирования определено соответствующей программой, а распределение задач и схема начисления баллов утверждена приказами Украинского центра оценивания качества образования. Тест будет содержать 90 задач четырех форм

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