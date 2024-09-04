Обязательный медосмотр учителей: каких врачей и когда должны пройти педагоги Украины в 2024/2025 учебном году

Согласно законодательству, учителя должны проходить обязательные медицинские осмотры перед зачислением на работу и во время трудовой деятельности раз в год. Это связано с тем, что педагоги входят в категории профессий, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Видео дня

Медосмотр должен проводиться за средства работодателей в порядке, установленном законодательством, рассказывает юрист ОО "РОДИТЕЛИ SOS" Роман Бондаренко в интервью Новой украинской школе. Педагогам необходимо обязательно пройти осмотр терапевта, дерматовенеролога, стоматолога и отоларинголога.

"Обязательные предварительные (до принятия на работу) и периодические профилактические медицинские осмотры работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных болезней, проводятся за счет работодателей в порядке, установленном законодательством" , – объясняет знаток закона.

Также учителя должны пройти флороографию, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, носительство кишечных инфекций, серологическое исследование на брюшной тиф, исследования на гельминтозы, а также мазок из горла и носа на наличие патогенного стафилококка.

Список необходимых обследований и их периодичность сотрудники учебных заведений могут найти в приложении к Приказу Минздрава № 280 от 23.07.2002 года.

Кроме того, согласно Приказу Минздрава Украины, работники образования относятся к категории лиц, которые должны проходить психиатрический осмотр. Он проводится перед приемом на работу и раз в пять лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что для школьников, которые учатся дистанционно, не требуется медицинская справка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!