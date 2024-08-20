В Украине пройдет сертификация учителей истории: письма-вызовы появились в электронных кабинетах
Украинские учителя истории и гражданских дисциплин получили в личных кабинетах участников сертификации письма-вызовы. В документах указана информация с расположением пункта проведения тестирования, датой и временем.
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) на официальном сайте. Первый этап состоится 14 сентября. Для того чтобы попасть к месту проведения сертификации, педагогам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и письмо-вызов.
Содержание тестирования определено соответствующей программой, а распределение задач и схема начисления баллов утверждена приказами УЦОКО. Тест будет содержать 90 заданий четырех форм:
- с выбором одного правильного ответа (79 задач);
- на установление соответствия (4 задания);
- на установление правильной последовательности (3 задания);
- с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов ответа (4 задания).
Для выполнения всех заданий отведено 180 минут.
Учителя истории и гражданских дисциплин должны пройти три этапа испытания, состоящего из независимого тестирования, самооценки собственного педагогического мастерства и изучения практического опыта работы.
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