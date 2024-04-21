10 родительских ошибок, которые вы, вероятно, допускаете. И как их исправить

Автор книг о воспитании детей Тара Кеннеди-Клайн рассказала о 10 ошибках, которые, вероятно, допускают все родители. Она отмечает, что чаще всего взрослые сталкиваются с осуждением за неудачи в воспитании.

Кеннеди-Клайн в интервью Yourtango рассказала, как воспитать счастливых детей и исправить ошибки, которые они допускают. Детальнее читайте дальше.

Определять стиль воспитания еще до рождения и рассказывать всем, насколько вы идеально будете их выполнять.

Специалист отмечает, что многие родители могут потерпеть неудачу, ведь они планируют стиль воспитания, прежде чем ознакомятся с поведением ребенка. По ее словам, это будет срывать планы взрослых.

Например, у женщины, которая запланировала кормить грудью, может родиться малыш, у которого будет аллергия. Она советует сначала дождаться, когда сын или дочь родится, а потом выбирать методы воспитания.

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Не разрешать детям играть и исследовать

Кеннеди-Клайн уверяет, что дети учатся через игру, а она предусматривает борьбу, ошибки и возможные травмы в виде синяков. По ее словам, если родители будут постоянно охранять и корректировать игровое время, то мальчики и девочки будут бояться пробовать что-то новое.

Смущаться вместо того, чтобы реагировать на истинную ситуацию

Если родители позволяют ребенку бегать голым по дому, чтобы приучить его к горшку, однако стыдят его, когда он снимает штаны в магазине, потому что хочет в туалет, это посылает смешанные сигналы малышу. Кроме того, по словам специалиста, это настраивает на неудачу всех. Она советует как можно чаще спрашивать сына или дочь не хотят ли они на горшок. И даже если неожиданная ситуация случится в неподходящий момент, пусть это лучше станет поводом для позорной истории.

Обвинять ребенка в своей реакции

Когда родители обвиняют своих детей в том, что они, например, заставляют их кричать, это учит их винить других в своих действиях. Эксперт уверяет, что взрослым нужно принимать собственные решения и выбирать слова. В частности, можно объяснить, почему они повысили голос и какие чувства привели к этому.

Делать нереалистичные и пустые угрозы

Кеннеди-Клайн говорит, что родители вряд ли будут оставлять ребенка одного в торговом центре или бить его, угрожая наказанием за плохое поведение. Именно поэтому, по ее словам, не стоит говорить об этом малышам. Если же взрослые это делают, то учат своих сыновей и дочерей угрожать другим, чтобы добиться своей цели.

"Если вы собираетесь угрожать, убедитесь, что это вещи, которые вы можете реально выполнить", – отмечает специалист.

Не соблюдать последствия

В случае, если родители угрожают детям наказанием, когда они посчитают, например, до трех, то они должны убедиться, что малыши точно знают, что произойдет дальше. По словам эксперта, взрослым следует заранее договориться о плане, который нужно придерживаться всем.

Заканчивать ответ вопросом "хорошо?"

Если взрослым неприемлем ответ "нет", то не нужно спрашивать детей соглашаются ли они. В частности, родителям стоит сразу говорить, сколько еще есть времени у малышей, чтобы подготовиться к выходу.

Говорить ребенку, что он не виноват, если это действительно так

Если мальчик обижает девочку и она начинает плакать и говорит, что она больше не хочет с ним дружить, то не стоит ему говорить, что он не виноват. По словам Кеннеди-Клайн, это не помогает развитию эмоционального интеллекта. Ребенку же следует знать, что его действия влияют на людей вокруг. Специалист советует спросить, что может сделать малыш, чтобы улучшить ситуацию.

Заставлять детей проявлять расположение к незнакомцам

Часто родители говорят об опасности от незнакомцев, однако настаивают на том, чтобы дети поздоровались с родственниками, которых они не знают. Это приводит к путанице. Эксперт советует научить малыша устанавливать границы и позволять им держаться на расстоянии, сохраняя уровень комфорта.

Сравнивать чужих детей со своими

По словам специалиста, не стоит сравнивать чужих детей со своими в их присутствии. Она отмечает, что в каждой семье есть свои правила. Это не значит, что нужно менять свои, чтобы конкурировать с другими.

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