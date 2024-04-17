Учительница начальных классов с помощью пластырей объяснила детям, что такое справедливость, и стала звездой сети

Учительница младшей школы Эмми Дженсен, работающая в инклюзивном классе, рассказала, что многие школьники считают несправедливыми, когда другим детям уделяется больше внимания, чем им. Поэтому она решила с помощью пластырей показать, что такое справедливость.

В видео, которое педагог опубликовала в ТікТок, она делится, что во время одного из уроков спрашивала учеников, кто из них ударялся когда-то локтем. Поднявшим руки школьникам она раздавала пластыри. Далее она тоже самое спрашивала о коленях и голове. Однако когда она давала им медицинскую ленту, то отмечала, что это им для того, чтобы заклеить локоть.

Школьники были растеряны такой ситуацией, ведь не понимали, почему, если они ударились коленом или головой, то должны заклеивать локоть. Джейсен объяснила, что она раздала всем одно и то же – пластырь. Большинству школьников это не помогло. Таким образом, учительница хотела показать, что все получают одинаковое, однако не каждому это нужно для достижения успеха.

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"Несмотря на то, что я давала то же (пластырь) всем, кто пострадал, большинству из них это не помогло. То есть, несмотря на то, что дети получают все одинаковое, не значит, что они будут иметь именно то, что им нужно в достижении успеха", – говорит педагог.

Она добавляет, что после этого урока школьники стали более отзывчивыми к своим одноклассникам, нуждающимся в помощи. В частности, ученики стали понимать, почему детям с диабетом нужен дополнительный перекус, школьникам с аутизмом шумопоглощающие наушники, а ученикам с синдромом дефицита внимания и гиперактивности фиджет-спинер.

По ее словам, таким образом она провела урок справедливости. Как учительница, работающая в инклюзивном классе, она помогает многим детям адаптироваться к определенным условиям. Однако не все ученики понимают, почему их одноклассникам нужно больше внимания.

Теперь, когда кто-то из школьников говорит, что это не справедливо, она им отвечает только одно слово – "пластырь" и дети все сразу понимают. Дженсен добавляет, что не со всеми школьниками можно использовать одинаковый подход. В частности, некоторых из учеников может отвлекать фиджет-спинер, а другим он пригодится на уроке.

Видео собрало более 1,6 миллиона лайков и около 6 миллионов просмотров. Многие пользователи TikTok хвалили Эйми за ее методы, а некоторые призывали преподавать уроки взрослым, которым они очень нужны.

"Спасибо вам! Спасибо, что учите своих учеников тому, что все мы имеем разные потребности, чтобы стать успешными! Невероятно".

"Я преподаю в клубе разнообразия, и это отлично подойдет для обучения справедливости против равенства! Спасибо".

"Удивительно, как вы взяли сложную концепцию и объяснили ее простым способом, чтобы все поняли! Хорошая работа".

"Как мама, имеющая сына с аутизмом и сына из СДВГ, я ужасно люблю вас".

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