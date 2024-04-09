Качаться на стульях – нормально. Учительница из Харькова объяснила, почему не надо ругать детей за физическую активность на уроках

Учительница из Харькова Галина Сищук объяснила, что когда школьники на уроках качаются на стульях, покачивают ногами, подкладывают ноги под себя, или даже падают из-за этого – абсолютно нормально. По ее словам, такая активность детей свидетельствует о развитии мозга, его попытках сконцентрироваться и понять, где находится тело в конкретный промежуток времени.

Такой мыслью педагог поделилась в Facebook. Она считает, что за физическую активность на уроках не нужно ругать учеников. Ведь это влияет на развитие их способности концентрироваться, писать и двигаться в пространстве. По ее словам, речь идет о проприоцепции*, которая в младшем возрасте может быть усилена или плохо развита.

"У детей младшего школьного возраста проприоцепция может быть усиленной или плохо развитой. Некоторые дети могут испытывать проблемы со становлением этого аспекта сенсомоторики, что может влиять на их способность концентрироваться и выполнять физические задачи, такие как писания или движения в пространстве", – пишет Сищук.

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Она советует создавать условия для насыщения сенсорного голода. В частности, педагог на уроках делает с детьми физические упражнения, прыгает и позволяет им пользоваться надувными подушками-балансирами. По ее словам, ученики кладут их на стулья, однако не качаются в течение всего времени, ведь усидеть на них сложно.

"Во время урока дети могут встать, взять и устроиться на нее. И да. Могут положить на пол или передать соседу через некоторое время. Это не отвлекает. Они не качаются на них весь урок, ведь усидеть на ней долго сложно – напрягаются мышцы спины, необходимо следить за осанкой и концентрироваться на теле", – делится учительница.

Она добавила, что такой опыт активности на уроках поддерживают логопеды. А дети однозначно перестанут вертеться на стульях, если у них будут под боком инструменты.

Проприоцепция – восприятие собственного тела в соответствии с его положением в пространстве, положениями головы, туловища и конечностей относительно друг к другу, а также их изменениями при движениях, вместе с ощущением тяжести, напряжения, силы и скорости.

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