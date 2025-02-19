10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Украинский институт книги назвал 10 самых популярных книг, которые чаще всего покупали 18-летние украинцы по государственной программе єКнига. В списке оказались две книги украинского авторства.

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Об этом написали на Facebook-странице учреждения. Всего за январь 2025-го было приобретено более 90 тысяч книг.

Фавориткой стала американская писательница Коллин Гувер и ее книга "Оставь, если любишь". Среди книг украинского авторства в топ-10 попали два издания: "Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви" и "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана".

Отметим, что в рамках государственной программы єКнига украинцы и украинки, которым исполнилось 18 лет, могут с наступлением совершеннолетия в течение года получить помощь от государства на покупку книг. Сумма этой помощи – 908,4 грн.

Топ-10 книг, которые покупали украинцы в течение января:

Колин Гувер, "Оставь, если любишь"

"Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви"

"Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана"

Г.Д. Карлтон, "Игра в кота и мышь. Книга І. Преследование Аделины"

Тейлор Дженкинс Рид, "Семь мужчин Эвелин Хьюго"

Тилли Коул, "Тысяча памятных поцелуев"

Брианна Вест, "Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть"

Джим Ловлесс, "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь"

Коллин Гувер, "Останься, если любишь..." Книга 2

Пенелопа Дуглас, "Панк 57"

Как сообщал OBOZ.UA, учительница зарубежной литературы Алина Мец предложила украинцам назвать книгу, которую, по их мнению, не следует читать детям и необходимо убрать из школьной программы. Больше всего пользователей назвали рассказ Владимира Винниченко "Федько-халамидник".

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