10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Ольга Липич
Моя Школа
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Украинский институт книги назвал 10 самых популярных книг, которые чаще всего покупали 18-летние украинцы по государственной программе єКнига. В списке оказались две книги украинского авторства.

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Об этом написали на Facebook-странице учреждения. Всего за январь 2025-го было приобретено более 90 тысяч книг.

Фавориткой стала американская писательница Коллин Гувер и ее книга "Оставь, если любишь". Среди книг украинского авторства в топ-10 попали два издания: "Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви" и "Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана".

Отметим, что в рамках государственной программы єКнига украинцы и украинки, которым исполнилось 18 лет, могут с наступлением совершеннолетия в течение года получить помощь от государства на покупку книг. Сумма этой помощи – 908,4 грн.

Топ-10 книг, которые покупали украинцы в течение января:

Колин Гувер, "Оставь, если любишь"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

"Так никто не любил: Антология украинской поэзии о любви"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

"Антология украинской поэзии ХХ века: от Тычины до Жадана"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Г.Д. Карлтон, "Игра в кота и мышь. Книга І. Преследование Аделины"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Тейлор Дженкинс Рид, "Семь мужчин Эвелин Хьюго"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Тилли Коул, "Тысяча памятных поцелуев"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Брианна Вест, "Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Джим Ловлесс, "Иди туда, где страшно. И будешь иметь то, о чем мечтаешь"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Коллин Гувер, "Останься, если любишь..." Книга 2

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

Пенелопа Дуглас, "Панк 57"

10 самых популярных книг, которые купили 18-летние украинцы по программе

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