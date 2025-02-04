'Она не для нашего времени': украинцы назвали книгу, которую убрали бы из школьной программы

Учительница зарубежной литературы Алина Мец предложила украинцам назвать книгу, которую, по их мнению, не следует читать детям и необходимо убрать из школьной программы. В одной из социальных сетей больше всего пользователи называли рассказ Владимира Винниченко "Федько-халамидник".

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Под сообщением Мец в ТікТок украинцы писали, что именно эту книгу слишком рано читать школьникам в 5-6 классах. Ведь, по мнению комментаторов, для детей это слишком чувствительный контент в таком возрасте. А некоторые делились, что со школы до сих пор помнят это произведение.

"Эту книгу нельзя читать в школе. Ее нужно забрать из школьной программы, чем скорее тем лучше. Сюжет настолько абсурден, что читая не понимаешь, автор пишет серьезно, или он насмехается над читателями. И хотя литературные критики говорят о глубоком смысле этой книги, о философском символизме, я считаю, что эту книгу нельзя читать, особенно детям. Что это может отрицательно повлиять на их психическое здоровье", – поделилась учительница.

Далее она призвала написать какое это издание по мнению украинцев. Более 5 тысяч лайков набрал комментарий, который и выразил основное видение пользователей соцсети: "Не знаю о какой Вы книге, но травму может нанести Федько-халамидник".

Они также назвали и другие издания, которые считают тяжелыми для восприятия детьми.

"Не знаю, что изучают сейчас, но в мои школьные годы мы читали Божественную комедию. Эту книгу и взрослым трудно понять, не только детям, не понимаю зачем ее вообще давали в программе".

"Федько-холомидник – детская травма".

"Климко, Федько-халамидник. О зарубежной литературе, то "Стариган с крыльями", потому что это, если честно, вообще непонятное произведение, которое не воспринимается серьезно".

"Федько-халамидник, проходили в 5 классе, ненавижу это".

"Мальчик в полосатой пижаме".

"Вся укр. лит. о страданиях, тяжелой жизни и судьбе украинского народа. Никакого позитива".

"Федько-халамидник", "Жажда жизни", "Мальчик в полосатой пижаме". Ладно еще если бы их давали в 10-11 классе, там может быть еще лучше, но в 5-6".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель Украины сказал, что не столько с изучением литературы в школах и как научить детей читать книги.

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