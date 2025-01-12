'Я бы делал изменения в программе': лучший учитель Украины сказал, что не так с изучением литературы в школах и как научить детей читать книги

Победитель премии Global Teacher Prize Ukraine-2021 Артур Пройдаков считает, что произведения украинской и мировой литературы в школах целесообразнее было бы изучать не по хронологически-историческому принципу, а по тематике или проблематике. В то же время педагоги должны правильно преподносить эти произведения.

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Педагог, который преподает украинский язык и литературу, в интервью СМИ сказал, что главным является умение учителя рассказать о произведении. Например, во время изучения новеллы "Я (Романтика)" Николая Хвильового следует вместе с детьми проанализировать, что на самом деле это произведение не об убийстве, а об уничтожении персонального "я", которое есть у главного героя.

Следует проанализировать произведение, его стилистику, условия, в которых его создавали, мотивацию поступков героя.

Пройдаков отметил, что делал бы изменения в школьной программе по литературе, чтобы изучать произведения по тематике или проблематике.

"Вот здесь мы говорим о феминизме и берем Симону де Бовуар и Ольгу Кобылянскую, а вот здесь – читаем произведения о дружбе и берем "Тома Сойера" и "Тореадоров из Васюкивки", затем говорим о тоталитаризме на примере произведений Джорджа Орвелла и Ивана Багряного. Мне кажется, в этом есть определенный смысл", – сказал педагог.

Чтобы научить детей, привыкших к коротким роликам из соцсетей, читать книги, педагогам следует готовить лаконичные, визуально красивые презентации, чтобы "продать" того или иного писателя, заинтересовать им школьников.

Пройдаков отметил, что позволяет своим ученикам по-разному работать с произведениями – кто-то читает отрывки или сокращенные версии, кто-то слушает аудиокниги. Главное, чтобы у них было понимание этого текста и чтобы во время обсуждения, было погружение в контекст.

"Кто-то читает книги полностью, кто-то читает сокращенно, кто-то слушает аудиокниги. А есть и такие, которые не читают ничего или только коротко описание. Мне важно, чтобы ребенок поработал с текстом хотя бы частично, поэтому на уроке я пытаюсь разговорить всех, чтобы понимать, читали ли они произведение, или нет", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Артур Пройдаков рассказал, что в школе все чаще замечает, как старшеклассники на переменах общаются между собой на русском языке. Педагог связывает это с тем, что на этом языке общаются в их семьях.

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