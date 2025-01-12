'Русский язык на переменах слышно все чаще': Пройдаков сказал, почему дети в школах стали меньше говорить на украинском

Учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, рассказал, что старшеклассники на переменах стали чаще разговаривать между собой на русском языке. Педагог связывает это с тем, что на этом языке общаются в их семьях.

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В интервью СМИ педагог отметил, что самый большой период украинизации, когда дети в школе говорили на украинском, был весной-осенью 2022 года. Сейчас в учебных заведениях стало больше русского, чем тогда.

"Например, идешь сейчас на перемене и слышишь, как ученики старших классов, играя в настольный теннис, общаются между собой на нем. Я могу подойти, поговорить с ними на украинском, услышать в ответ тоже украинский, но как только я ухожу – они снова между собой переходят на русский. Подозреваю, что это идет из семьи: если в семье общаются на этом языке, то они на нем говорят и в своем окружении", – сказал Пройдаков.

Другая ситуация у детей в меньших классах, отметил учитель. Они растут в реалиях большой войны и, возможно, более осознанно чувствуют все происходящее.

"Для успешного будущего ребенка в Украине украинский язык должен быть приоритетным в его воспитании", – добавил он.

Ранее Пройдаков поддержал законопроект о создании в школах украиноязычной среды, предусматривающий запрет общаться на русском языке вне уроков. По его мнению, педагоги должны защищать и популяризировать украинский язык и проводить в школах соответствующие инициативы.

В то же время это следует правильно прокоммуницировать родителям и детям. В частности, объяснить, будет ли и какая система наказаний, кто будет ответственен за соблюдение закона.

Как сообщал OBOZ.UA, сфера образования попала в пятерку сфер, где в течение 2024 года зафиксировали наибольшее количество жалоб о нарушении закона о языке. В адрес уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя поступило 165 жалоб о несоблюдении закона в учебных заведениях.

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