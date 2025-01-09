Засилье русского: образование попало в топ-5 сфер с наибольшим количеством нарушений закона о языке в 2024 году

Сфера образования попала в пятерку сфер, где в течение 2024 года было зафиксировано наибольшее количество жалоб о нарушении закона о языке. За год в адрес Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя поступило 165 жалоб о несоблюдении закона в учебных заведениях.

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Об этом Кремень сообщил на своей странице в Facebook. Всего поступило 2314 обращений – это на 37% меньше, чем в 2023 году (3692), и на 19% меньше, чем в 2022-м (2846).

В целом больше всего нарушений касались:

отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов – 671;

сферы обслуживания – 367;

языка наружной рекламы и вывесок – 325;

сферы образования – 165;

информации о товарах и услугах – 131;

сферы здравоохранения – 109;

сферы медиа – 91.

Наиболее активно на нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в течение года жаловались в Киеве – зарегистрировано 902 обращения, а также в Одесской области – 429.

Также среди "нарушителей":

Харьковщина – 191 обращение;

Днепропетровщина – 177;

Киевщина – 96;

Запорожье – 50;

Николаевщина – 44;

Полтавщина – 36;

Львовщина – 34;

Черниговщина – 30;

Житомирщина – 29.

Кремень отметил, что проблемы с соблюдением закона существуют по всей Украине, но больше всего – в столице и больших городах. Это указывает на необходимость усиления контроля над исполнением закона.

"Именно поэтому местные власти должны быть максимально действенными. Напомню, что в Киеве, из которого поступило 39%, а в 2023 году – 36%, от общего количества обращений, до сих пор нет полноценной языковой программы!" – добавил Уполномоченный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кремень подчеркивал, что в школах и университетах за последние годы уменьшилось использование украинского языка. Качественного украиноязычного контента недостаточно – начинать следует с культуры поведения родителей, заявил он.

Также Уполномоченный по защите государственного языка рассказывал, что только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% – дома.

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