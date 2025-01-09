Засилье русского: образование попало в топ-5 сфер с наибольшим количеством нарушений закона о языке в 2024 году
Сфера образования попала в пятерку сфер, где в течение 2024 года было зафиксировано наибольшее количество жалоб о нарушении закона о языке. За год в адрес Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя поступило 165 жалоб о несоблюдении закона в учебных заведениях.
Об этом Кремень сообщил на своей странице в Facebook. Всего поступило 2314 обращений – это на 37% меньше, чем в 2023 году (3692), и на 19% меньше, чем в 2022-м (2846).
В целом больше всего нарушений касались:
- отсутствие украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов – 671;
- сферы обслуживания – 367;
- языка наружной рекламы и вывесок – 325;
- сферы образования – 165;
- информации о товарах и услугах – 131;
- сферы здравоохранения – 109;
- сферы медиа – 91.
Наиболее активно на нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в течение года жаловались в Киеве – зарегистрировано 902 обращения, а также в Одесской области – 429.
Также среди "нарушителей":
- Харьковщина – 191 обращение;
- Днепропетровщина – 177;
- Киевщина – 96;
- Запорожье – 50;
- Николаевщина – 44;
- Полтавщина – 36;
- Львовщина – 34;
- Черниговщина – 30;
- Житомирщина – 29.
Кремень отметил, что проблемы с соблюдением закона существуют по всей Украине, но больше всего – в столице и больших городах. Это указывает на необходимость усиления контроля над исполнением закона.
"Именно поэтому местные власти должны быть максимально действенными. Напомню, что в Киеве, из которого поступило 39%, а в 2023 году – 36%, от общего количества обращений, до сих пор нет полноценной языковой программы!" – добавил Уполномоченный.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кремень подчеркивал, что в школах и университетах за последние годы уменьшилось использование украинского языка. Качественного украиноязычного контента недостаточно – начинать следует с культуры поведения родителей, заявил он.
Также Уполномоченный по защите государственного языка рассказывал, что только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% – дома.
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