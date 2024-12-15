Украинского языка стало меньше в учебных заведениях: Кремень назвал причину и обратился к родителям
В учебных заведениях Украины изменилось использование украинского языка в течение последних лет. Это означает, что качественного украиноязычного контента недостаточно – начинать следует с культуры поведения родителей.
Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень во время круглого стола "Укрепление позиции украинской книги". По его словам, после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину произошли большие потери читательской способности школьников.
"Надо начинать с домашних навыков, с культуры домашнего чтения, с культуры поведения родителей, которая влияет и на привычки детей", – сказал Кремень.
Три года подряд исследования показывают, что доля украинского языка в заведениях общего среднего образования уменьшается. Кремень подчеркнул, что должна быть ответная реакция МОН, учредителей учебных заведений и родителей.
Он добавил, что на телевидении и в домашнем общении есть режим двуязычия. Это привело к тому, что в школе сократилась доля украинского языка.
"В 2024 году, по нашим данным, возросла доля нарушений Закона о государственном языке и в школах, и в университетах. Фактически каждое 10-15 обращение, поступившее в адрес Секретариата Уполномоченного, касалось нарушений в сфере образования. Надеюсь, что эта статистика будет дополнительным инструментом для органов государственной власти с тем, чтобы принять взвешенные, ответственные решения", – сказал Кремень.
Как сообщал OBOZ.UA, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак прокомментировал идею запретить русский язык на переменах и назвал проблемы украинизации детей.
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