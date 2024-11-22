'Кто будет за это отвечать – учитель или директор?' Бабак прокомментировал идею запретить русский язык на переменах и назвал проблемы украинизации детей

В законодательстве Украине уже четко урегулирован вопрос языка общения и преподавания в учебных заведениях. Там указано, что языком образовательного процесса является государственный. Образовательный процесс – это все, что происходит на территории учебного заведения и вне его и касается непосредственного обучения учащихся.

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Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью "Українським новинам". Так нардеп отреагировал на регистрацию в парламенте законопроекта №12086, который должен обязать педагогов, учеников и их родителей говорить на украинском языке в течение всего времени пребывания в школе, а не только на занятиях.

Бабак считает, что дискуссии в Раде вокруг этого законопроекта будут сложными, в комитете уже по-разному отреагировали на инициативу.

Главный вопрос по этому закону, кто будет ответственен за его нарушение.

"А что будет в случае нарушения? Языковой омбудсмен придет, штраф выпишут, что будет? Или мы повесим на учителей эту дополнительную функцию контролировать общение детей на перерывах, или на директора, кто будет за это отвечать? Как отвечать? Какой смысл вводить норму, за которую непонятно, что будет, если ее не выполнять?" – сказал парламентарий.

По его словам, возникают дискуссии по пояснению терминов, в частности, термина образовательный процесс. Когда автор законопроекта, народный депутат и секретарь Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа хочет дать определение образовательной среды, то оно может "расширить другие термины в несвойственном для них ключе. Например, распространять ли образовательный процесс на перерывы между занятиями".

В таком случае возникает вопрос об общении учеников, например, между собой, не про учебу.

"На территории учебного заведения происходит образовательный процесс. Перерыв – не является его частью, формально. Но с новыми дефинациями все может измениться. И сразу появится вопрос по школам национальных меньшинств. Самый главный вопрос, который меня беспокоит, а что будет, если нет?" – добавил он.

По мнению нардепа, лучше будет мотивировать детей, их родителей и педагогов разговаривать на украинском языке.

"Нельзя взять много миллионов людей и сказать, вот сейчас вы не будете говорить на этом языке, будете говорить на другом языке. Это прекрасное намерение, но нужны механизмы для его имплементации. Смотрите, что сделало украинское кино и литература. Современная украинская озвучка, переводы книг. Это же квантовый скачок. Я перестал где-то с 2012 года читать книги и смотреть кино на русском. Не могу, потому что мне современный украинский лучше", – добавил Бабак.

Как сообщал OBOZ.UA, учреждения дошкольного, высшего, внешкольного и профессионально-технического образования должны будут соблюдать языковой закон, предложенный народным депутатом Наталией Пипой. В случае его принятия не только в школах должна быть создана украиноязычная среда.

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