Не только школы: стало известно, какие учебные заведения должны будут соблюдать языковой закон
Заведения дошкольного, высшего, внешкольного и профессионально-технического образования должны будут соблюдать языковой закон, который предложила народный депутат Наталья Пипа. В случае его принятия не только в школах должна быть создана украиноязычная среда.
Об этом парламентарий рассказала в интервью Освіті 24. Она также отметила, что законопроект содержит определенные исключения.
В частности, обязанность создавать украиноязычную среду не станет нарушением, если обучение происходит на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза (ЕС) или коренного народа.
Кроме того, в учебных заведениях может происходить изучение и применение английского или других международных языков.
Также преподавать можно одну или несколько дисциплин на двух или более языках. Сюда входит государственный, английский и другие официальные языки ЕС.
Частные учреждения самостоятельно выбирают язык образовательного процесса, за исключением языка государства-агрессора или государства-оккупанта.
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