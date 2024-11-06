Не только школы: стало известно, какие учебные заведения должны будут соблюдать языковой закон

Заведения дошкольного, высшего, внешкольного и профессионально-технического образования должны будут соблюдать языковой закон, который предложила народный депутат Наталья Пипа. В случае его принятия не только в школах должна быть создана украиноязычная среда.

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Об этом парламентарий рассказала в интервью Освіті 24. Она также отметила, что законопроект содержит определенные исключения.

В частности, обязанность создавать украиноязычную среду не станет нарушением, если обучение происходит на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского Союза (ЕС) или коренного народа.

Кроме того, в учебных заведениях может происходить изучение и применение английского или других международных языков.

Также преподавать можно одну или несколько дисциплин на двух или более языках. Сюда входит государственный, английский и другие официальные языки ЕС.

Частные учреждения самостоятельно выбирают язык образовательного процесса, за исключением языка государства-агрессора или государства-оккупанта.

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