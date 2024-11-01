"Вопрос не только до перерывов". Учитель истории объяснил, кто ответственен за русский язык среди школьников
Школьники должны общаться на украинском языке дома. Именно это отражается на разговоре во время учебного процесса, в частности, перерывов в школе и больше на это влияют родители.
На этом отмечает учитель истории Андрей Стецюк в подкасте "Бульвар Шевченко. Он уверяет, что когда дома у детей преобладают шовинистические российские традиции, это будет влиять на то, на каком языке они общаются в школе.
"Вопрос не только к школе, вопрос не только украинского языка на перерывах. Нет. Вопрос должен быть в украинском языке дома. Потому что если дома у них, извиняюсь, шовнистические российские традиции, то ты хоть на китайском, хоть на французском, если там так происходит. Язык – это важно, это код украинской нации", – сказал педагог.
Он отметил, что в отношениях ученики-учителя-родители забывают о родителях, которые имеют основное влияние на школьников.
"Так давайте сделаем инспектора, который будет приходить по домам и проверять, на каком языке говорят родители. Потому что, почему-то, забывают о том, что в этом треугольничке дети-учитель забывают родителей", – добавляет Стецюк.
Он отмечает, что этот случай предполагает не только исполнение закона. В частности, украинизация должна происходить и в библиотеках, где граждане должны иметь доступ к украинским книгам.
"Если "паляница", то ты – Украина. Если не работает "паляница", значит ты другой. И это как раз тот идентификатор и идентичность, которые работали очень давно. Потому что в XIX веке, собственно, язык и твоя вера, она была определяющей, тебя определяли в этом социопространстве. Если ты на украинском, ты "селюкаешься". Сегодня она набирает немного другого момента и благодаря войне, включая, много чего появляется", – отмечает учитель.
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