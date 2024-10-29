'Дешевая турецкая анимация'. Учитель истории рассказал, что не так с профессией педагога в Украине

Современные украинские педагоги должны нравиться ученикам и родителям, чем напоминают дешевую турецкую анимацию. Об этом замечает учитель истории Андрей Стецюк.

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Кроме того, работники образования не имеют статуса, ведь должны заниматься не только обучением детей, но и бумажной работой и воспитанием школьников. Об этом Стецюк рассказал в подкасте "Бульвар Шевченко".

"Сегодняшний учитель, это такая, знаете, дешевая турецкая анимация. Мы должны нравиться ученикам, мы должны очень нравиться родителям. Все знают, как учить, как лечить, ну это все эксперты в этих вопросах. Вопрос статуса и в самом деле, потому что он уже ниже плинтуса, по большому счету, это очень-очень позорно на самом деле. Потому что сегодня учитель – это такой, знаете, полифункционал, который должен заниматься всем. Начиная от погрузки сугубо бумажной, непонятно зачем, до воспитания современной молодежи, у которой авторитеты на уровне футболистов, другого против них нет", – говорит Стецюк.

Он отмечает, что многие талантливые учителя не выдерживают такой нагрузки и уходят из профессии. Это приводит к дефициту педагогов в Украине. Среди главных причин – финансовое положение. Кроме того, работники образования нередко страдают от нареканий родителей.

"Сегодня манипулируется соответствующими вещами, что учителя на кого-то кричат, бьют, они бесконечно все делают. Ну это же неправда, это такой, знаете, такой создан определенный соответствующий образ", – отмечает педагог.

Он делится, что учителя не имеют статуса, социального пакета и готовы терпеть, пока не произойдут изменения. Однако педагоги должны понимать, что наступит момент, когда это изменится. Стецюк отметил, что за границей педагогические работники получают от 500 долларов (более 20 тысяч гривен).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница начальных классов назвала главные проблемы молодых педагогов в Украине.

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