'Нужно иметь спонсора'. Учительница начальных классов назвала главные проблемы молодых педагогов в Украине

Молодые учителя сталкиваются со многими проблемами, устраиваясь в учебные заведения. Главной из них становится зарплата, ведь она не позволяет жить в полной мере, оплачивать счета, лекарства, продукты. В этой связи педагогам приходится искать подработку.

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Об этом отметила учительница начальных классов Екатерина Дубова в интервью Службе образовательного омбудсмена. По ее словам, для того чтобы работать в школе, нужно иметь спонсора, который сможет оплачивать такое дорогое хобби.

"К сожалению, учительская зарплата не оценивается так, как хотелось. И мое любимое выражение для меня – "чтобы быть учителем, нужно иметь спонсора, который может оплатить это дорогое хобби", поскольку учительская зарплата, к сожалению, не позволяет жить в полной мере, оплачивать счета, лекарства, продукты. Поэтому нужно искать подработки", – рассказывает Дубова.

Она делится, что работает учителем, воспитателем на полставки и проводит уроки для школьников, выехавших за границу. По ее словам, выжить на одну ставку невозможно.

Также одной из проблем для молодого педагога становится его возраст. Ведь в новых коллективах обычно старшие работники, из-за чего может возникать враждебность или настороженность в коллективе к новому сотруднику. Дубова уверяет, что не все могут выдержать такую атмосферу, ведь порой нужно кому-то доказывать, из-за чего молодежь увольняется.

Сама же педагог обошла не одну школу, чтобы устроиться хотя бы воспитателем продленного дня. Она делится, что без диплома ее не хотели брать в качестве специалиста. Кроме того, во всех государственных учреждениях штат обычно уже укомплектован работниками образования. Поэтому когда молодые специалисты приходят в школу, где есть учителя-методисты, специалисты высшей категории, то директор будет предпочетать работников с категорией, чем молодых и еще не обученных.

В то же время, у педагогов много документации, бумажной работы, а в университетах этому не учат. В частности, молодой специалист может не знать, как делать календарное планирование, оформлять воспитательный план, готовиться к урокам, как и где искать материалы. К этому прилагается класс с детьми, которым нужно уделять внимание. Дубовая отмечает, что некоторая документация недостаточно важна и просто занимает время, которое можно было бы использовать на обучение или общение со школьниками.

Кроме того, для педагога становится вызовом, что он должен постоянно быть на связи, независимо от того, будь то воспитатель ГПД, ассистент или учитель начальных классов.

"В большинстве случаев это может нарушать твои личные границы, ведь родители могут позвонить поздним вечером или ранним утром в выходной, и ты пытаешься выставить какие-то определенные границы, объяснить родителям, что учитель – тоже человек со своей личной жизнью и нуждается в отдыхе", – делится молодая специалист.

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