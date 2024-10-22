Каждый пятый – на простое. МОН назвало количество учителей, выехавших из Украины после 24 февраля 2022 года

5 410 украинских учителей выехало за границу с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Из них каждый пятый (261 педагог) находится на простое.

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Такую информацию предоставило Министерство образования и науки (МОН), сообщают Факты ICTV. Согласно данным образовательного ведомства, 4 393 педагога работает в дистанционном формате.

Напомним, предварительно министр образования и науки Оксен Лисовой отмечал дефицит учителей в Украине. В частности, по его словам, больше всего не хватает преподавателей информатики, математики и английского языка. В то же время глава ведомства отметил, что сейчас нет возможности повысить зарплату педагогам, однако МОН работает над тем, чтобы сделать систему начисления выплат более понятной и прозрачной.

Накануне на ситуации с дефицитом педагогов информатики отметила кандидат физико-математических наук Татьяна Захарченко. Она проанализировала 5 лучших педагогических университетов Украины, при поступлении в которые у абитуриентов было не более 160 баллов из Национального мультипредметного теста в 2024 году.

По словам работницы образования, в ведущие учебные заведения вступает не так много желающих стать учителем. А по статистике, только около 20% поступающих на педагогические специальности останутся в профессии.

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