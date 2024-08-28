Украине прогнозируют катастрофу с учителями информатики: в лучшие педагогические вузы вступают абитуриенты с низкими баллами на НМТ

В Украине может произойти катастрофа с учителями информатики. В частности, по статистике, лишь около 20% поступающих на педагогические специальности останутся в профессии.

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Об этом заявила кандидатка физико-математических наук Татьяна Захарченко в сообщении в Facebook. Она проанализировала 5 лучших педагогических университетов Украины, при поступлении в которые абитуриенты имели не более 160 баллов на Национальном мультипредметном тесте в 2024 году.

В частности, в Тернопольский национальный педагогический университет им. Владимира Гнатюка в общей сложности было подано 60 заявлений на бюджет, поступило на бесплатную форму – 38 абитуриентов, 30 из которых имели меньше 160 баллов.

В Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого поступило 7 соискателей образования из 10. Три будущих студента имеют менее 160 баллов.

40 заявлений было подано в Дрогобычский государственный педагогический университет им. Ивана Франко, 6 из которых на контракт. На бюджет поступило 10 абитуриентов, у всех из них 160 и ниже баллов.

В Криворожский государственный педагогический университет было подано 36 заявлений. На бюджет поступило 17 соискателей образования, 16 из которых имеют ниже 160 баллов.

В Украинском государственном университете им. Михаила Драгоманова оказалось 36 желающих учиться по специальности "Среднее образование, информатика". Среди них поступить в бюджет смогло 9, все из которых имели 152 балла и ниже.

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