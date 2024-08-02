Будущие учителя назвали главные проблемы, с которыми сталкиваются еще во время учебы: школы и университеты – это два параллельных мира

Чаще молодежь после выпуска из педагогических заведений высшего образования не идет работать по специальности из-за низких зарплат. Однако есть и другие причины, в том числе перегруженность, эйджизм и несоответствие подготовки в университетах к вызовам работы в школах.

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Кроме того, молодые педагоги говорят, что им не хватает практики во время учебы и возможности обсудить с куратором возникающие проблемы при стажировке. Ведь, по словам выпускников, нередко наблюдается значительный разрыв между университетами и школами, будто это два параллельных мира. Своими мыслями учителя поделились с Новой украинской школой.

"У нас сейчас действительно наблюдается определенный разрыв между университетами, которые готовят учителей и школами. Иногда это как будто два параллельных мира, где каждый имеет свои цели", – говорит одна из учительниц.

Она объясняет, что студентам преподают методику, рассказывают об инструментах, но представление как использовать эти подходы далеко не у всех соискателей образования. В то же время учителя-практики не всегда ориентируются в программах университетов и владеют навыками наставничества.

Одна из студенток педуниверситета уверяет, что учебная программа недостаточно фокусируется на предоставлении практических навыков, которые будут помогать в проведении интересных и эффективных уроков. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на подготовку к проведению занятий, молодые учителя вынуждены перенимать умения более опытных коллег уже во время работы.

В то же время, молодым педагогам не хватает уверенности во время практики. Однако, пообщавшись с более опытными коллегами, они понимают, что даже они могут проводить неудачные уроки.

Также во время обучения студентам не хватало знаний о ресурсах и инструментах, благодаря которым на уроках больше работали бы ученики, а не учитель. Кроме того, некоторые соискатели образования говорят, что нужно осовременить и пересмотреть занятия по методике преподавания, ведь он часто остается на усмотрение преподавателей.

У молодых специалистов нет навыков коммуникации с детьми, особенно в конфликтных ситуациях, например как реагировать на зацепки или шутки со стороны школьников.

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