Что делать учителям, школы которых закроются: разъяснение МОН

Министерство образования и науки Украины предлагает несколько опций для учителей, школы которых закрываются. В частности, педагоги смогут попасть в кадровый резерв. В случае зачисления в него работники образования будут получать заработную плату и должны будут пройти специальное обучение.

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Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Образовательное ведомство отметило, что из резерва учителя смогут перейти в другую школу или иметь гарантированное место на деоккупированной территории.

"Чтобы попасть в кадровый резерв, учитель должен заполнить заявление, загрузить документы об образовании и засвидетельствовать заявление электронной подписью. Его рассмотрят в течение 5 рабочих дней", – говорится в разъяснении.

Государственная служба занятости вместе с МОН создает форму для сбора актуальной информации о вакансиях. Затем посылает ее учредителям учебных заведений для заполнения и размещает вакансии на своем сайте. Учитель может обратиться к карьерному специалисту за консультацией и получить помощь в поиске работы.

Такое решение предусматривает программа "Школа офлайн".

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