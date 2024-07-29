Физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы: что показала вступительная кампания 2024 года

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы: что показала вступительная кампания 2024 года

Украинцы забили тревогу из-за низкого количества заявлений при поступлении на специальности "Среднее образование" по предметам физика, химия и естественные науки. В частности, педагоги отметили, что из-за этого в Украине не будет хватать учителей по этим дисциплинам.

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На проблему обратил внимание доктор химических наук Юрий Халавка в сообщении в Facebook. Он подчеркнул катастрофичность вступительной кампании.

"Заявления поданы на учителей нового интегрированного предмета "Естественные науки", который должен заменить ненужные химию, физику и географию в непрофильных школах. Думаю, что очевидность успеха неоспорима", – написал педагог.

Физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы: что показала вступительная кампания 2024 года

Халавка также изложил данные с низким количеством заявлений по другим специальностям.

Физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы: что показала вступительная кампания 2024 года
Физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы: что показала вступительная кампания 2024 года

Украинцы обращали внимание на то, что проблема возникает еще в школе.

"А откуда они появятся, если основатель не обеспечивает кабинеты в школах, а школы не требуют необходимого оборудования для проведения полноценных уроков? А в условиях дистанционки это вообще проблема, если учитель, к тому же, не овладел специальными программами. Здесь должна школа заинтересовать".

"Как учитель понимаю, почему так. Сама отказывала своих учеников идти учительствовать".

Физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы: что показала вступительная кампания 2024 года

"А никто не излагает как следует физику можно знать? Можете объяснить, например, почему ток растет у электродвигателя, если его ротор пытаться остановить рукой?".

Физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы: что показала вступительная кампания 2024 года

"Однако много психологов, будет кому нас разрадовать".

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