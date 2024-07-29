Физика, химия и другие естественные науки оказались на грани катастрофы: что показала вступительная кампания 2024 года

Украинцы забили тревогу из-за низкого количества заявлений при поступлении на специальности "Среднее образование" по предметам физика, химия и естественные науки. В частности, педагоги отметили, что из-за этого в Украине не будет хватать учителей по этим дисциплинам.

Видео дня

На проблему обратил внимание доктор химических наук Юрий Халавка в сообщении в Facebook. Он подчеркнул катастрофичность вступительной кампании.

"Заявления поданы на учителей нового интегрированного предмета "Естественные науки", который должен заменить ненужные химию, физику и географию в непрофильных школах. Думаю, что очевидность успеха неоспорима", – написал педагог.

Халавка также изложил данные с низким количеством заявлений по другим специальностям.

Украинцы обращали внимание на то, что проблема возникает еще в школе.

"А откуда они появятся, если основатель не обеспечивает кабинеты в школах, а школы не требуют необходимого оборудования для проведения полноценных уроков? А в условиях дистанционки это вообще проблема, если учитель, к тому же, не овладел специальными программами. Здесь должна школа заинтересовать".

"Как учитель понимаю, почему так. Сама отказывала своих учеников идти учительствовать".

"А никто не излагает как следует физику можно знать? Можете объяснить, например, почему ток растет у электродвигателя, если его ротор пытаться остановить рукой?".

"Однако много психологов, будет кому нас разрадовать".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Одесских школах катастрофически не хватает учителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!