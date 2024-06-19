В школах Одесской области катастрофически не хватает учителей: всего за год вакансий стало вдвое больше

В школах Одесской области за год стало вдвое больше вакансий для учителей. В регионе катастрофически не хватает педагогов и сейчас более 700 свободных вакансий. В прошлом году не хватало 400 кадров.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич во время брифинга. Она отметила, что учителя, ныне работающие в школах, имеют чрезмерную нагрузку из-за нехватки специалистов.

По словам чиновника, некоторые педагоги добровольно вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, однако есть и те, кто выехал за границу и не работают дистанционно из-за отсутствия потребности в их предметах.

"В прошлом году у нас было открыто 400 вакансий. Сейчас в школах более 700 вакансий, прежде всего из-за того, что многие педагоги уехали из страны. Многие уехали учителя, у некоторых нет возможности работать дистанционно, некоторые ассимилировались, и мы не ждем их возвращения. Учителей украинского языка у нас достаточно, а вот физиков, например, не хватает катастрофически. Часть наших учителей пошли добровольцами на фронт, несмотря на то, что по закону могут получить отсрочку, – отметила Буйневич.

В настоящее время департамент образования пытается привлечь как можно больше выпускников университетов для работы в школах. В частности, им повышают зарплату и вводят систему доплат. Однако чиновник заверила, что обществу следует понять, что реформы в образовании будут тормозиться из-за этого.

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