Дефицит учителей в Украине: Лисовой назвал три предмета, которые скоро некому будет преподавать

В Украине больше всего не хватает учителей информатики, математики и английского языка. По словам Министра образования и науки Оксена Лисового, дефицит педагогов наблюдается по всей стране.

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Об этом чиновник рассказал в интервью BBC. Он также рассказал, что сейчас нет возможности повысить зарплату учителям, однако образовательное ведомство работает над тем, чтобы сделать систему начисления выплат более понятной и прозрачной.

"У нас есть дефицит учителей по стране. Есть острый дефицит учителей информатики, учителей математики, учителей английского языка", – сказал Лисовой.

Напомним, ранее на ситуации с дефицитом педагогов информатики отметила кандидат физико-математических наук Татьяна Захарченко. Она проанализировала 5 лучших педагогических университетов Украины, при поступлении в которые у абитуриентов было не более 160 баллов из Национального мультипредметного теста в 2024 году.

Кроме того, по словам работницы образования, в ведущие учебные заведения поступает не так много желающих стать учителем. А по статистике, только около 20% поступающих на педагогические специальности останутся в профессии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда учителям повысят зарплату до 24 тысяч гривен.

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