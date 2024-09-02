'Не буду озвучивать на камеру': Лисовой сказал, когда учителям поднимут зарплату до 24 тысяч гривен

Украинские учителя смогут получать зарплату в 24 тысячи гривен тогда, когда в бюджете будет свободных 50-60 миллиардов дополнительных средств. Месячных расходов, которые сейчас тратятся на оборону государства, хватит для того, чтобы увеличить выплаты педагогам.

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Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью BBC. Он отметил, что сейчас образовательное ведомство работает над тем, чтобы сделать начисление заработной платы проще и понятнее для учителя.

"Это будет тогда, когда бюджет получит для начала хотя бы свободных 50-60 миллиардов дополнительных средств. Я не буду на камеру озвучивать расходы на оборону, но этих месячных расходов хватит для того, чтобы поднять заработную плату всем учителям в год", – сказал министр образования.

Напомним, Министерство образования и науки планирует изменить систему оплаты труда педагогов. В частности, базовая часть зарплаты будет около 80%, тогда как все остальные доплаты будут предусматривать надбавки от директора школы, региона и т.д. Таким образом, удастся сделать зарплату учителя понятной, прозрачной и прогнозируемой.

Пилотный проект по изменению формата выплат планируется ввести в первые 500 школах уже в 2024-2025 годах.

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