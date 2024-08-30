Много хороших слов и ничего общего с реальностью. Педагог назвал слабые места курсов для повышения квалификации учителей в Украине

Молодые учителя часто не могут сразу же после завершения учебы спланировать построение хорошего урока. Нередко им для этого нужно потратить не один месяц практики в школе не имея помощи опытного наставника. Поэтому для каждого предмета, преподаваемого педагогами, должен быть разработан курс повышения квалификации уровня знаний, который будет иметь тесты, дедлайны, видео и базовую теорию.

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В настоящее время такое обучение для педагогов содержит много громких слов вроде "громкий, цифровой, современный" и не имеет ничего общего с реальностью. Об этом отмечает учитель математики Евгений Народницкий в публикации на Оsvita.ua. Он подчеркивает, что молодежь нужно поддерживать в получении опыта.

"И что мы видим в мире курсов для этих учителей? Мы видим курсы, содержащие громкие слова цифровой, современный, онлайн и т.д. Очень много красивых слов. На этих курсах можно часами изучать, чем цифровые навыки отличаются от цифровых компетенций и какие есть методические формы работы в современной цифровой среде. Але це для вчителя, якому треба завтра проводити урок, абсолютно не потрібно", – пишет Народницкий.

Существует также проблема и у учителей с опытом, много лет работавших с учениками лицом к лицу. Однако уже четыре года они должны проводить уроки дистанционно и имеют сложности с перестройкой на работу с эффективными ресурсами онлайн. Поэтому и таким педагогам нужно наставничество.

Ведь, по словам работника образования, просят о помощи у младших коллег только самые смелые, в то время как другие пытаются разобраться в современных программах.

Народницкий подчеркивает, что в таких условиях учителя – те же первоклассники, которым нужно показать, как зарегистрироваться, пригласить, загрузить, начертить или проверить. У педагогов нет времени открывать по очереди все возможные онлайн-доски и начинать в них самостоятельно разбираться.

Именно поэтому работникам образования необходимы конкретные простые шаги, которые помогут им овладеть хотя бы некоторыми ресурсами для работы онлайн и с современными цифровыми технологиями.

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